Полиция открыла уголовное производство из-за возможной фальсификации выборов во Львове

Полиция запросила копии всех документов Львовского городского теризбиркома с начала процесса местных выборов, рассказал глава ТИК Игорь Слипецкий.

Галицкий отдел полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области открыл уголовное производство по факту возможной подделки избирательной документации Львовской городской территориальной избирательной комиссией. Об этом Zaxid.net сообщили в полиции.

Производство открыли по ч. 2 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы, проинформировали в полиции, не сообщая других подробностей.

Глава Львовского городского теризбиркома Игорь Слипецкий рассказал агентству, что он и остальные члены ТИК получили повестки о вызове в полицию.

"Меня вызывают в Галицкий райотдел на 9 ноября. В каком деле, не могу сказать. В повестке указан лишь номер производства", – отметил он.

Как пишет "Твоє місто", Слипецкий 3 ноября заявил о давлении на городскую ТИК. Он рассказал, что глава Львовской областной территориальной комиссии Андрей Лозинский обратился в полицию из-за нарушения порядка установления результатов выборов.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

На пост городского головы Львова баллотировалось 17 кандидатов. Во второй тур, который назначен на 22 ноября, вышли нынешний мэр Львова Андрей Садовый и нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка.