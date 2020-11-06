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ПОЛИТИКА

Полиция открыла уголовное производство из-за возможной фальсификации выборов во Львове

Полиция запросила копии всех документов Львовского городского теризбиркома с начала процесса местных выборов, рассказал глава ТИК Игорь Слипецкий.

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Местные выборы в Украине прошли 25 октября
Местные выборы в Украине прошли 25 октября
Фото: cvk.gov.ua

Галицкий отдел полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области открыл уголовное производство по факту возможной подделки избирательной документации Львовской городской территориальной избирательной комиссией. Об этом Zaxid.net сообщили в полиции.

Производство открыли по ч. 2 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы, проинформировали в полиции, не сообщая других подробностей.

Глава Львовского городского теризбиркома Игорь Слипецкий рассказал агентству, что он и остальные члены ТИК получили повестки о вызове в полицию.

"Меня вызывают в Галицкий райотдел на 9 ноября. В каком деле, не могу сказать. В повестке указан лишь номер производства", – отметил он.

Как пишет "Твоє місто", Слипецкий 3 ноября заявил о давлении на городскую ТИК. Он рассказал, что глава Львовской областной территориальной комиссии Андрей Лозинский обратился в полицию из-за нарушения порядка установления результатов выборов.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

На пост городского головы Львова баллотировалось 17 кандидатов. Во второй тур, который назначен на 22 ноября, вышли нынешний мэр Львова Андрей Садовый и нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка.

Теги: Львов, выборы, фальсификации, местные выборы, уголовное производство, Нацполиция
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