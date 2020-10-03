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ПОЛИТИКА

На должность городского головы Львова претендуют 17 кандидатов

Львовская городская территориальная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы городского головы Львова. Среди них – действующий мэр Андрей Садовый и экс-заместитель спикера Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский.

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Желание возглавить Львовский горсовет выразили 17 кандидатов
Желание возглавить Львовский горсовет выразили 17 кандидатов
Фото: pixabay.com

Во Львове городской территориальной избирательной комиссией (ТИК) официально зарегистрированы 17 кандидатов на должность мэра города: 13 выдвинуты политическими партиями и объединениями, четыре – самовыдвиженцы. Об этом "Українським новинам" сообщили во Львовской ТИК.

Полный список кандидатов выглядит так:

  1. Андрей Садовый ("Самопомощь") – действующий мэр Львова;
  2. Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") – глава секретариата политической партии ВО "Свобода", экс-заместитель спикера Верховной Рады Украины;
  3. Наталья Ван Доеверен ("Духовная Украина") – врач, акушер-гинеколог, доктор философии, руководитель медицинской части благотворительного фонда "Госпиталь имени Митрополита Андрея Шептицкого" Курии Львовской архиепархии УГКЦ, беспартийная;
  4. Юлия Гвоздович ("Украинская Галицкая Партия") – руководитель проектов развития общин в общественной организации (ОО) "Украинская галицкая ассамблея", действующий депутат Львовского горсовета;
  5. Назарий Брезицкий (самовыдвиженец) – частный предприниматель, директор ОАО "Сортсемовощ-Львов", ООО "Религиозное внеконфессиональное издательство "Добрая книга", ООО "Концерн "Абданк", беспартийный, основатель львовской общественной организации "Идея города" и благотоврительного фонда "Дело Скарбека";
  6. Игорь Телишевский ("За майбутнє") – действующий депутат Львовского горсовета, помощник-консультант народного депутата Украины Тараса Батенко, член политической партии "За майбутнє";
  7. Олег Синютка ("Европейская солидарность") – действующий народный депутат Украины, член политической партии "Европейская солидарность";
  8. Игорь Зинкевич ("ВАРТА (Всеукраинский Альянс региональных и Территориальных Активистов)") – помощник генерального директора Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого, член и основатель партии "ВАРТА", действующий депутат Львовского горсовета;
  9. Юрий Бунь (самовыдвиженец) – заведующий кафедрой хирургической стоматологии Львовского медицинского института, беспартийный;
  10. Игорь Васюник (самовыдвиженец) – председатель наблюдательного совета ООО "Укркорпинвест", беспартийный, в 2005–2006 годах работал в НАК "Нафтогаз України", в свое время был представителем "Укрзалізниці" в Кабмине Украины;
  11. Роман Матис (самовыдвиженец) – руководитель управления инвестиционной политики во Львовской облгосадминистрации, беспартийный;
  12. Игорь Кузьмак ("Народный рух Украины") – директор ООО "Укрдизайнгруп", беспартийный, член правления львовской областной организации Национального союза архитекторов Украины;
  13. Ярослав Рущишин ("Голос") – действующий депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос", генеральный директор компании "Троттола", соучредитель художественного объединения "Дзига", Львовской бизнес-школы Украинского католического университета, член Комитета предпринимателей Львовщины;
  14. Тарас Клефа ("Слуга народа") – заместитель начальника центра по медицинской части – начальник медицинской части Военно-медицинского клинического центра Западного региона, беспартийный;
  15. Оксана Юринец ("УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко") – профессор кафедры внешнеэкономической и таможенной деятельности Института экономики и менеджмента в национальном университете "Львовская политехника", член политической партии "УДАР";
  16. Остап Стахов ("Идея нации") – глава ОО "Идея нации" и одноименной политической партии;
  17. Иван Василишин (Конгресс украинских националистов) – адвокат, входит в Совет адвокатов Львовской области и Конгресс украинских националистов.

Информацию о кандидатах собрал сайт 032.ua

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: ВО Свобода, Львов, УДАР, Руслан Кошулинский, Андрей Садовый, горсовет, местные выборы, Олег Синютка, Слуга народа, Европейская солидарность, Варта
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