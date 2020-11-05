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ПОЛИТИКА

Лидер партии "Сила людей" в Мариуполе заявил, что ОПЗЖ завела в горсовет связанных с московским криминалитетом людей

Если кто-то из кандидатов в Мариупольский горсовет по глупости заплатил для прохождения в список – это выброшенные деньги, заявил глава партии "Сила людей" в Мариуполе Максим Бородин.

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Максим Бородин: В городском совете вы будете работать бесплатно на общественных началах
Максим Бородин: В городском совете вы будете работать бесплатно – на общественных началах
Фото: Сила Людей Маріуполь / Facebook

Лидер партии "Сила людей" в Мариуполе Максим Бородин заявил в видеообращении в своем Facebook о попытках руководства "Оппозиционной платформы – За жизнь" коррупционным путем договориться о решении своих бизнес-вопросов на будущих сессиях городского совета. По его информации, представители ОПЗЖ связаны с криминальными кругами Москвы.

"Еще не окончились выборы, а со мной неоднократно пытались связаться представители ОПЗЖ, начиная с самых верхов, для того, чтобы договориться. Мы не договариваемся, решения будем принимать только в интересах горожан. Хочу сразу пресечь эти попытки. За ОПЗЖ стоит часть криминальных авторитетов, которые после 2014 года "слямзили" из города и теперь из Москвы пытаются дергать за ниточки своих товарищей, которых они поставили в списки. Любая попытка надавить физически на кого-нибудь из нас, любая угроза… Просто помните, что наша команда состоит из людей, которые с первых дней помогали нашим военным на блокпостах.  Любая попытка играть на стороне России, а не на стороне мариупольцев, использование государственного языка в качестве "красной тряпки", не заниматься решением вопросов... Если вы будете играть в эту игру, то вами займется СБУ", –  отметил Бородин.

Он утверждает, что кандидаты могли платить за места в списках в надежде решить ряд своих бизнес-интересов. 

"Я слышал, что в некоторых партиях платили по $10 тыс. и больше, чтобы попасть в список, якобы для решения бизнес-вопросов. Я вас разочарую: городской совет в последние пять лет – это не место для "решалова". Здесь не решаются земельные вопросы и передача помещений исподтишка. Мы сделали все, чтобы это было полностью публично, прозрачно и любой мариуполец мог увидеть, как это происходит. Поэтому никаких откатов обратно не будет. Если кто-то из вас по глупости заплатил для прохождения в список – знайте, вы просто выбросили эти деньги на ветер. В городском совете вы будете работать бесплатно – на общественных началах", – подчеркнул политик.

https://www.facebook.com/borodin.max/videos/3398146150264425/

3 ноября представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" заблокировали работу городской территориальной комиссии в Мариуполе: несколько мужчин перекрыли вход членам комиссии в помещение, где хранится печать и протоколы.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Действующий мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко выиграл выборы городского головы в первом туре, он баллотировался от блока своего имени и получил почти 65% голосов избирателей.

По данным Центризбиркома, политические партии получают в Мариупольском горсовете такое количество мандатов: 

  • Блок Вадима Бойченко – 22;
  • ОПЗЖ – 19;
  • Партия Шария – 5;
  • "Сила людей" – 4;
  • "Слуга народа" – 4.
Теги: Мариуполь, горсовет, местные выборы, Вадим Бойченко, Слуга народа, Сила людей, Партия Шария, ОПЗЖ, Максим Бородин
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