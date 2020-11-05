Лидер партии "Сила людей" в Мариуполе заявил, что ОПЗЖ завела в горсовет связанных с московским криминалитетом людей

Если кто-то из кандидатов в Мариупольский горсовет по глупости заплатил для прохождения в список – это выброшенные деньги, заявил глава партии "Сила людей" в Мариуполе Максим Бородин.

Лидер партии "Сила людей" в Мариуполе Максим Бородин заявил в видеообращении в своем Facebook о попытках руководства "Оппозиционной платформы – За жизнь" коррупционным путем договориться о решении своих бизнес-вопросов на будущих сессиях городского совета. По его информации, представители ОПЗЖ связаны с криминальными кругами Москвы.

"Еще не окончились выборы, а со мной неоднократно пытались связаться представители ОПЗЖ, начиная с самых верхов, для того, чтобы договориться. Мы не договариваемся, решения будем принимать только в интересах горожан. Хочу сразу пресечь эти попытки. За ОПЗЖ стоит часть криминальных авторитетов, которые после 2014 года "слямзили" из города и теперь из Москвы пытаются дергать за ниточки своих товарищей, которых они поставили в списки. Любая попытка надавить физически на кого-нибудь из нас, любая угроза… Просто помните, что наша команда состоит из людей, которые с первых дней помогали нашим военным на блокпостах. Любая попытка играть на стороне России, а не на стороне мариупольцев, использование государственного языка в качестве "красной тряпки", не заниматься решением вопросов... Если вы будете играть в эту игру, то вами займется СБУ", – отметил Бородин.

Он утверждает, что кандидаты могли платить за места в списках в надежде решить ряд своих бизнес-интересов.

"Я слышал, что в некоторых партиях платили по $10 тыс. и больше, чтобы попасть в список, якобы для решения бизнес-вопросов. Я вас разочарую: городской совет в последние пять лет – это не место для "решалова". Здесь не решаются земельные вопросы и передача помещений исподтишка. Мы сделали все, чтобы это было полностью публично, прозрачно и любой мариуполец мог увидеть, как это происходит. Поэтому никаких откатов обратно не будет. Если кто-то из вас по глупости заплатил для прохождения в список – знайте, вы просто выбросили эти деньги на ветер. В городском совете вы будете работать бесплатно – на общественных началах", – подчеркнул политик.

3 ноября представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" заблокировали работу городской территориальной комиссии в Мариуполе: несколько мужчин перекрыли вход членам комиссии в помещение, где хранится печать и протоколы.