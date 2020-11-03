ОПЗЖ в Мариуполе заблокировала работу городской избирательной комиссии – СМИ

Руководит блокирующей работу комиссии группой представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", гендиректор завода "Азовмаш" Константин Иващенко, утверждает местный портал 0629.ua.

Донецкий окружной административный суд уже трижды установил, что оснований для пересчета голосов и отмены решений районных избирательных комиссий в Мариуполе нет Фото: depositphotos.com

В Мариуполе представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" заблокировали работу городской территориальной комиссии: несколько мужчин перекрыли вход членам комиссии в помещение, где хранится печать и протоколы, пишет местное издание 0629.ua.

"Такими действиями представители партии фактически заблокировали работу ТИК", – цитирует портал прибывших на место инцидента сотрудников Национальной полиции.

Издание отмечает, что глава горизбиркома Анатолий Паланийчук находится в Славянске, где проходит суд по иску ОПЗЖ. При этом Донецкий окружной административный суд уже трижды отклонял аналогичные иски и установил, что оснований для пересчета голосов и отмены решений районных избирательных комиссий в Мариуполе нет, заявила лидер местной организации партии "Слуга народа" Ксения Сухова на брифинге, пишет мариупольский сайт mrpl.city.

"Мариупольцы сделали свой выбор. Теперь задача городской избирательной комиссии зафиксировать этот выбор в рамках законодательства и официально объявить результаты. Есть итоговый протокол мариупольского горизбиркома, подписанный председателем. Мы требуем не затягивать с объявлением результатов. Это уголовное преступление. В выборах пора поставить жирную точку. Вновь избранный мэр и новый состав городского совета должны начинать работать и заниматься развитием Мариуполя", – сказала она.

Руководит блокирующей работу комиссии группой представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", гендиректор завода "Азовмаш" Константин Иващенко, утверждает 0629.ua.

Заместитель главы комиссии Ольга Мироненко посчитала действия представителей ОПЗЖ грубым вмешательством в работу территориальной комиссии и вызвала полицию. Правоохранители прибыли по вызову, однако лишь следят за тем, чтобы не было столкновений, и не предпринимают действий для того, чтобы разблокировать помещение для заседания ТИК, отмечает портал.

В городской ТИК собрались представители избирательных штабов ОПЗЖ, Блока Вадима Бойченко, "Слуги народа".

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Действующий мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко выиграл выборы городского головы в первом туре, он баллотировался от блока своего имени и получил почти 65% голосов избирателей.

По данным экзит-полла Социологической группы "Рейтинг", в горсовете могут быть представлены: