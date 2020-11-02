Бойченко победил на выборах мэра Мариуполя

Действующий мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко выиграл выборы городского головы с большим отрывом от своих соперников. Он получил в первом туре почти 65% голосов избирателей.

В Мариуполе Донецкой области на выборах мэра города победу одержал действующий городской голова Вадим Бойченко. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на данные, предоставленные Мариупольской городской территориальной избирательной комиссией.

Бойченко получил 64,57% голосов избирателей.

Кроме него, на должность городского головы претендовали еще четыре кандидата. Представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Клименко получил 25,84% голосов избирателей, самовыдвиженка Лидия Мугли – 4,72% голосов. Представитель партии "За майбутнє" Юлия Башкирова получила 1,68% голосов избирателей, выдвиженец от партии "Наш край" Михаил Клюев – 0,99% голосов.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.