Выборы мэра Кропивницкого выиграл действующий городской голова Райкович

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович баллотировался на прошедших местных выборах от партии "Пропозиція".

Выборы мэра Кропивницкого выиграл действующий городской голова Андрей Райкович. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба местного горсовета.

Объявившая результаты голосования территориальная избирательная комиссия признала Райковича избранным городским головой Кропивницкого.

Его поддержали 27 839 жителей областного центра. По данным ТИК, это 53,53% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании. Результаты других кандидатов в комиссии не уточнили.

Райкович баллотировался на пост мэра от партии "Пропозиція".

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.