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ПОЛИТИКА

Нардеп Палица: На этих выборах нет победителей

Как только представители партии "За майбутнє" зайдут в местные советы, они должны будут "прекратить политику", о таком требовании к партийцам заявил лидер политической силы, народный депутат Игорь Палица. Он считает, что таким образом можно будет вернуть доверие людей, которые разочаровались во власти.

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Игорь Палица: Те, кого выбрали, должны прекратить обвинять друг друга и вместе решать проблемы общин
Игорь Палица: Те, кого выбрали, должны прекратить обвинять друг друга и вместе решать проблемы общин
Фото: пресс-служба партии "За майбутнє"

Местные выборы в Украине показали полное разочарование украинского народа, это подтверждает низкая явка населения. Такое мнение 29 октября в эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1" высказал лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

"Пришло 35% населения. А 65% сказали: мы вам не верим. Не верим после 2019 года, потому что разочаровались в "молодых лицах", которые много обещали, но ничего не смогли, ни с чем не справились. Действительно, кого-то напугала болезнь, но остальные – не поверили", – прокомментировал политик.

По его мнению, новоизбранные местные власти должны дать людям возможность поверить снова, убедить, что их обещания будут выполнены.

"Те, кого выбрали, должны прекратить обвинять друг друга и вместе решать проблемы общин. И это будет мое требование к представителям партии "За майбутнє": как только они зайдут в местные советы, должны будут прекратить политику. Мы должны быть одной командой, решать проблемы областей, проблемы общин. Найти, куда делись 5 млн гектаров земли, навести порядок на улицах, искоренить коррупцию на местном уровне, давать по рукам правоохранительным органам, если те будут "кошмарить" бизнес", – сказал Палица.

https://www.facebook.com/ForFutureOfficial/videos/814065982488328/

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: Украина, коррупция, Игорь Палица, местные выборы, За майбутнє
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