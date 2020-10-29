Полиция Донецкой области расследует пропажу избирательной документации

Об исчезновении избирательной документации правоохранителям сообщил председатель Никольской территориальной избирательной комиссии в Донецкой области, рассказали в пресс-службе Нацполиции Украины.

В Донецкой области расследуют пропажу избирательной документации. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Как отметили правоохранители, ряд документов исчез после передачи из помещения для хранения избирательной документации в территориальную избирательную комиссию.

О том, что при проверке документации одной из участковых избирательных комиссий обнаружили отсутствие выписок, уточненных списков избирателей и предварительного списка, правоохранителям сообщил председатель Никольской территориальной избирательной комиссии.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, списка избирателей). Начато досудебное расследование.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.