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В штабе кандидата в мэры Кривого Рога заявили о нарушениях на выборах

Штаб кандидата на должность городского головы Кривого Рога Дмитрия Шевчика обратился в полицию по фактам нарушений при подсчете бюллетеней.

В команде кандидата в мэры от "Слуги народа" заявили, что нарушения оппоненты допускали еще до голосования, когда мешали предвыборной агитации
В команде кандидата в мэры от "Слуги народа" заявили, что нарушения оппоненты допускали еще до голосования, когда мешали предвыборной агитации
Фото: 34.ua

В штабе кандидата на должность городского головы Кривого Рога Дмитрия Шевчика, который баллотируется от "Слуги народа", заявили, что подали около 50 заявлений на пересчет бюллетеней, так как изначально в процессе были допущены ошибки, сообщает телеканал "34".

В команде кандидата зафиксировали много исправлений в документации и повреждения боксов, а также сообщили о незаконном вмешательстве в работу одной из районных территориальных избирательных комиссий.

"Был выявлен факт, что во время заседания территориальной избирательной комиссии Металлургического районного в городе совета кандидат в депутаты [от Блока Вилкула] Павел Гивель указывал главе и ее заместителю касательно принятия решения согласно действительности или недействительности бюллетеней. Тем самым его действия расцениваются как прямые вмешательства в выборы", – заявил наблюдатель от Шевчика Богдан Двирный.

В комментарии телеканалу Гивель отверг эти обвинения.

"А что значит "вмешиваться в процесс"? Я являюсь участником процесса. Я не мешаю работе комиссии, я имею право наблюдать за ходом приема избирательной документации. И я это делаю. То есть пользуюсь своим законным правом иметь возможность наблюдать за всеми процессами", – заявил кандидат.

Представитель штаба Шевчика Евгений Ковалев отметил, что происходящее все же нарушает закон.

"Мы считаем, что это идет вмешательство в избирательный процесс. Это конфликт интересов, когда заинтересованное лицо, которое избирается, в ручном режиме управляет территориальной избирательной комиссией. Соответственно, мы обратились в полицию, сейчас они нас там ждут, будем писать соответствующее заявление на членов комиссии", – сказал он.

В команде кандидата в мэры от "Слуги народа" заявили, что нарушения оппоненты допускали еще до голосования, когда мешали предвыборной агитации Шевчика.

"У нас появилось оперативное видео, где видно, как тот же кандидат от “Блока Вилкула” Гивель на своем автомобиле Land Cruiser подъезжает к нашему штабу. Заведомо зная, что этот штаб используется как склад для хранения агитационного материала, и максимально близко, умышленно, подпирая дверь, что туда невозможно было зайти. Делают они это за два дня до конца избирательного процесса, тем самым нарушают право Шевчика Дмитрия Владимировича быть выбранным", – заявил Ковалев.

В ответ Гивель заявил, что не знает, о чем речь: "Я не знаю, что такое штаб Дмитрия Шевчика. У меня информации такой нет".

В штабе Шевчика сообщили, что по факту препятствования агитации уже открыто уголовное производство.

Теги: Кривой Рог, местные выборы, голосование, Дмитрий Шевчик
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