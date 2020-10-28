ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Партия "Наш край" заявила о фальсификациях и будет добиваться пересчета голосов в Николаеве и области

"Наш край" намерен подавать судебные иски, а также призвал других участников избирательного процесса прекратить "гнусные манипуляции и фальсификации", заявил глава Николаевской областной организации партии "Наш край" Юрий Кормышкин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Юрий Кормышкин: Мы будем бороться за справедливость, будем противостоять бесчинству в избирательных комиссиях
Юрий Кормышкин: Мы будем бороться за справедливость, будем противостоять бесчинству в избирательных комиссиях
Фото: Юрій Кормишкін / Facebook

"Наш край" требует пересчета голосов на всех без исключения городских избирательных участках в Николаеве и в Николаевской области, заявил глава Николаевской областной организации партии "Наш край" Юрий Кормышкин в своем Facebook.

"Согласно параллельному подсчету голосов, за партию "Наш край" отдали голоса жители города и Николаевской области в достаточном количестве, чтобы уверенно зайти в городской и областной советы. По имеющимся данным, "Наш край" одержал устойчивые 18,2% голосов избирателей для прохождения в Николаевский областной совет и 8,36% голосов – в Николаевский городской совет", – написал Кормышкин.

Он добавил, что на избирательных участках подсчет проходил с множественными нарушениями, а на некоторых участках члены избиркомов искусственно затягивают подсчет голосов и передачу протоколов.

"Я уверен, что таким образом власть хочет разворовать голоса партии, сфальсифицировать результаты местных выборов. Власть готова идти на любые незаконные действия, чтобы "Наш край" не попал в будущий совет. Им невыгодно иметь конструктивного оппонента. Мы будем бороться за справедливость, будем противостоять бесчинству в избирательных комиссиях. "Наш край" намерен подавать судебные иски, а также призывает других участников избирательного процесса прекратить гнусные манипуляции и фальсификации", – заявил политик.

Он от партии “Наш край” обратился к президенту Владимиру Зеленскому и потребовал гарантировать каждому участнику избирательного процесса "правомочное законодательное поле" и не подыгрывать кому-то в отдельности для достижения результатов, а также не позволить воровства представительских мандатов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=848289155975240&id=100023824910032

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: выборы, Николаев, Николаевская область, фальсификации, суды, местные выборы, Наш край, Юрий Кормышкин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Три ведра и корзина. Бабкин похвастал грибным уловом. Фото
Три ведра и корзина. Бабкин похвастал грибным уловом. Фото
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Каменских метнула нож Потапу в голову. Супруги записали видео в стиле Хэллоуин
Каменских метнула нож Потапу в голову. Супруги записали видео в стиле Хэллоуин
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
"Мечтал об этом девять месяцев". "Танцующий миллионер" Вакки обнародовал первое видео с новорожденной дочерью
"Мечтал об этом девять месяцев". "Танцующий миллионер" Вакки обнародовал первое видео с новорожденной дочерью
Новый эфир "Танцев со звездами" будет посвящен Хэллоуину, а Чапкис появится в образе вампира
Новый эфир "Танцев со звездами" будет посвящен Хэллоуину, а Чапкис появится в образе вампира
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Длинноволосая брюнетка. Анита Луценко показала, как выглядела в 20 лет
Длинноволосая брюнетка. Анита Луценко показала, как выглядела в 20 лет
Бучинская поделилась снимками с отдыха на море
Бучинская поделилась снимками с отдыха на море
Подольская в пижаме показала фигуру после родов
Подольская в пижаме показала фигуру после родов
Обнаженный Тарзан сделал селфи с зубной щеткой
Обнаженный Тарзан сделал селфи с зубной щеткой
"Это была моя инициатива". Alyosha рассказала, как зарождались их с мужем отношения
"Это была моя инициатива". Alyosha рассказала, как зарождались их с мужем отношения
"Некоторые идут к намеченным целям, а некоторые сходят с дистанции при первых неудачах". Кухар прокомментировала итоги девятого эфира "Танцев со звездами"
"Некоторые идут к намеченным целям, а некоторые сходят с дистанции при первых неудачах". Кухар прокомментировала итоги девятого эфира "Танцев со звездами"
Ефремов устроил для сокамерников пир с фаршированным гусем
Ефремов устроил для сокамерников пир с фаршированным гусем
Дизайнер Грицфельдт разделся для черно-белой фотосессии
Дизайнер Грицфельдт разделся для черно-белой фотосессии
"В отличных трусах", "Красивое тело". Хименес-Браво показал снимки в облегающих плавках
"В отличных трусах", "Красивое тело". Хименес-Браво показал снимки в облегающих плавках
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
"Обычная счастливая семья". Галкин снял Пугачеву и их детей за семейным столом
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
"Целовался с Аллочкой", "Помадой накрасил?", "Блеск для губ". Фаны Галкина подозревают, что он дома делает макияж
"Целовался с Аллочкой", "Помадой накрасил?", "Блеск для губ". Фаны Галкина подозревают, что он дома делает макияж
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS