Партия "Наш край" заявила о фальсификациях и будет добиваться пересчета голосов в Николаеве и области

"Наш край" намерен подавать судебные иски, а также призвал других участников избирательного процесса прекратить "гнусные манипуляции и фальсификации", заявил глава Николаевской областной организации партии "Наш край" Юрий Кормышкин.

Юрий Кормышкин: Мы будем бороться за справедливость, будем противостоять бесчинству в избирательных комиссиях Фото: Юрій Кормишкін / Facebook

"Наш край" требует пересчета голосов на всех без исключения городских избирательных участках в Николаеве и в Николаевской области, заявил глава Николаевской областной организации партии "Наш край" Юрий Кормышкин в своем Facebook.

"Согласно параллельному подсчету голосов, за партию "Наш край" отдали голоса жители города и Николаевской области в достаточном количестве, чтобы уверенно зайти в городской и областной советы. По имеющимся данным, "Наш край" одержал устойчивые 18,2% голосов избирателей для прохождения в Николаевский областной совет и 8,36% голосов – в Николаевский городской совет", – написал Кормышкин.

Он добавил, что на избирательных участках подсчет проходил с множественными нарушениями, а на некоторых участках члены избиркомов искусственно затягивают подсчет голосов и передачу протоколов.

"Я уверен, что таким образом власть хочет разворовать голоса партии, сфальсифицировать результаты местных выборов. Власть готова идти на любые незаконные действия, чтобы "Наш край" не попал в будущий совет. Им невыгодно иметь конструктивного оппонента. Мы будем бороться за справедливость, будем противостоять бесчинству в избирательных комиссиях. "Наш край" намерен подавать судебные иски, а также призывает других участников избирательного процесса прекратить гнусные манипуляции и фальсификации", – заявил политик.

Он от партии “Наш край” обратился к президенту Владимиру Зеленскому и потребовал гарантировать каждому участнику избирательного процесса "правомочное законодательное поле" и не подыгрывать кому-то в отдельности для достижения результатов, а также не позволить воровства представительских мандатов.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.