Более 900 депутатов от "Слуги народа" войдут в районные советы по всей Украине

В целом поддержку кандидатам от "Слуги народа" на местных выборах выразили 17% из тех, кто принял участие в голосовании.

Партия "Слуга народа" лидирует на выборах в районные советы, в целом по стране политическая сила получает 17% депутатов районных советов во всех областях Украины¸ что составляет 910 мандатов. Такие результаты сообщила пресс-служба политической силы по итогу проведенного партией параллельного подсчета голосов после обработки данных с 80% участков, пишет Gazeta.ua.

Это самый большой показатель среди всех общенациональных партий, отмечают в пресс-службе: "Оппозиционная платформа – "За жизнь" набирает 15%, а "Европейская солидарность" – 13%.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила будет вступать в ситуативные коалиции в местных советах и прежде всего искать партнеров среди местных партий.

"Закон не предусматривает создание обязательных коалиций в местных советах. И мы понимаем, что есть вопросы, за которые все будут голосовать. За бюджет области точно будут все голосовать. Будет ли это коалиция? Да, это будет коалиция большинства вообще депутатов, но она будет ситуативной. Будем ли мы голосовать вместе с "Европейской солидарностью" или с "Оппозиционной платформой – "За жизнь"? Возможно, я этого не исключаю. Но опять-таки это объединение по важным для общества, для района, для области вопросам", – сказал Корниенко.

фотогалерея ( 1 из 2) Инфографика: пресс-служба партии "Слуга народа" Инфографика: пресс-служба партии "Слуга народа"

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.