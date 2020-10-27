В Днепре пытались похитить бюллетени с результатами голосования – Нацполиция

Двое мужчин в Днепре пытались похитить мешок с избирательными документами у члена избиркома. Когда полиция стала преследовать злоумышленников, они бросили документы и убежали. Об этос сообщила Нацполиция Украины.

Полиция устанавливает мужчин, которые украли избирательные документы, а потом бросили их и скрылись Фото: EPA

В Днепре 26 октября двое мужчин пытались похитить бюллетени с результатами голосования во время их транспортировки. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"26 октября около 4.00 поступило сообщение, что по проспекту Дмитрия Яворницкого при перевозке избирательной документации неизвестные завладели бюллетенями с результатами голосования. Один из злоумышленников выхватил у представителя избирательной комиссии мешок с бюллетенями и начал убегать", – отметили в полиции.

Когда правоохранители стали преследовать беглеца, мужчина бросил мешок и убежал. Документы были возвращены сотруднику комиссии.

Полиция принимает меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.