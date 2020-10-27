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ПОЛИТИКА

В "Слуге народа" рассказали о нарушениях в день местных выборов в Кривом Роге

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что в Кривом Роге зафиксировали более 150 нарушений избирательного законодательства в день местных выборов. Доверенное лицо кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика Евгений Ковалев сообщил, что речь идет в том числе о подвозе избирателей на участки.

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Местные выборы в Украине прошли 25 октября
Местные выборы в Украине прошли 25 октября
Фото: cvk.gov.ua

Доверенное лицо кандидата на пост мэра Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика Евгений Ковалев на брифинге, который транслировался на странице региональной ячейки "Слуги народа" в Facebook, рассказал о нарушениях, которые фиксировали на избирательных участках в Кривом Роге. 

"Наши оппоненты начали подготовку к фальсификации, срыву избирательного процесса задолго до начала дня голосования. Проявлялось это, в частности, в том, что была предоставлена недостоверная информация одним из членов [территориальной] комиссии, который злоупотребляет своим положением. Он сказал, чтобы люди пенсионного возраста приходили голосовать в первой половине дня, а молодежь, которая является главным электоральным полем партии "Слуга народа", вечером. Данное заявление транслировалось телеканалами, которые курируются оппонентами. Это была дезинформация. По этому факту мы обратились в полицию, заведено уголовное дело против этого члена ТИК по факту введения в заблуждение избирателей, его исключили из состава комиссии", – сообщил он. 

Местная власть "плохо организовала избирательный процесс", заявил Ковалев и упомянул об очередях на участках. Кроме того, по его словам, на участках фиксировали массовый подвоз избирателей. 

"Когда начался подсчет голосов, начали приезжать протоколы, мы увидели следующую картину: боксы, в которых привозится избирательная документация, с нарушенными печатями, разорванными пакетами. [...] На вчерашний день мы установили 20 таких нарушений", – добавил Ковалев. 

Нардеп от фракции "Слуга народа" Елена Криворучкина на этом же брифинге заявила о попытке украсть голоса у Шевчика"Сразу два экзит-полла – фонда "Украинская политика" и национальный экзит-полл студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" – подтвердили и засвидетельствовали победу кандидатов нашей партии в горсовет. Данные этих экзит-поллов почти идентичны, они не сильно разнятся. По этим же данным, действующий мэр [Юрий Вилкул] имеет разрыв с [кандидатом в мэры от "Слуги народа"] Дмитрием Шевчиком на уровне менее 10%. И что мы видим по протоколам? По протоколам выходят принципиально разные результаты", – сказала она, обвинив действующую городскую власть в "использовании схем". 

Как пишет "Интерфакс-Украина", глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил накануне, что в Кривом Роге зафиксировали более 150 нарушений избирательного законодательства в день выборов (всего по Украине – 4,4 тыс.). 

"Мы в данный момент им всем даем ход. Почему? Потому что есть попытки разрешить ситуацию в один тур. Есть такие слухи по Кривому Рогу. Мы стараемся сделать, чтобы все было в рамках закона и мы отстояли волеизъявления граждан", – говорил Корниенко. 

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Согласно данным экзит-поллов студии Савика Шустера, Вилкул набрал 42% голосов, на втором месте Шевчик с результатом 31%.

Теги: Украина, Кривой Рог, местные выборы, голосование, Слуга народа, Александр Корниенко, Елена Криворучкина, Дмитрий Шевчик
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