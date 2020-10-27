Выборы мэра Черкасс. "Слуга народа" и "Евросолидарность" могут поддержать кандидата от "Голоса" во втором туре

Данные экзит-полла студии Савика Шустера и канала "Украина 24" показывают, что во второй тур выборов мэра Черкасс выходят действующий городской голова Анатолий Бонадренко, который баллотировался на этот пост от партии "За майбутнє", и кандидат от "Голоса" Виктор Евпак. Глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко и депутат Верховной Рады от "Евросолидарности" Виктория Сюмар заявили, что их политсилы, вероятно, подержат Евпака во втором туре.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" и "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко могут поддержать на выборах мэра в Черкассах кандидата от партии "Голос" Виктора Евпака. Об этом глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко и депутат Верховной Рады от "Евросолидарности" Виктория Сюмар заявили в эфире канала ICTV 26 октября.

"Что касается Черкасс, хотел бы добавить предварительную позицию партии "Слуга народа". Мы ведем переговоры с местный ячейкой по поддержке возможной во втором туре господина Евпака. Я думаю, что в ближайшее время это определится", – сказал Корниенко.

Сюмар, в свою очередь, сказала, что "Европейская солидарность" "также с радостью поддержит" кандидата от "Голоса".

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.