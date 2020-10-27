В "Слуге народа" заявили о попытке украсть голоса их кандидата в Кривом Роге

Согласно данным экзит-поллов студии Савика Шустера, действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул набрал 42% голосов, на втором месте с результатом 31% кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Однако, как заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Криворучкина, результаты обработки протоколов показывают "принципиально разные" результаты.

Криворучкина: Такое несовпадение позволяет нам сделать вывод, что местные власти используют традиционные схемы. Если человек научился воровать, то ему уже все равно, что разворовывать: местный бюджет или голоса избирателей Фото: Слуга Народу. Кривий Ріг / Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Криворучкина заявила 27 сентября о попытке украсть голоса кандидата в мэры Кривого Рога от пропрезидентской политсилы Дмитрия Шевчика.

"Сразу два экзит-полла – фонда "Украинская политика" и национальный экзит-полл студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24" – подтвердили и засвидетельствовали победу кандидатов нашей партии в горсовет. Данные этих экзит-поллов почти идентичны, они не сильно разнятся. По этим же данным, действующий мэр [Юрий Вилкул] имеет разрыв с [кандидатом в мэры от "Слуги народа"] Дмитрием Шевчиком на уровне менее 10%. И что мы видим по протоколам? По протоколам выходят принципиально разные результаты", – сказала она на брифинге, который транслировался на странице региональной ячейки "Слуги народа" в Facebook.

Криворучкина добавила, что настолько результаты подсчета голосов по протоколам не совпали с экзит-поллами только в Кривом Роге.

"Ведь в целом по Украине они подтверждены. Такое несовпадение позволяет нам сделать вывод, что местная власть используют уже привычные, традиционные для нее схемы. Если говорить в целом – когда человек научился воровать, то ему уже все равно, что разворовывать: местный бюджет или голоса избирателей. Это суждение основано на реальных денных".

Как пишет "Интерфакс-Украина", глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил накануне, что в Кривом Роге зафиксировали более 150 нарушений избирательного законодательства в день выборов (всего по Украине – 4,4 тыс.).

"Мы в данный момент им всем даем ход. Почему? Потому что есть попытки разрешить ситуацию в один тур. Есть такие слухи по Кривому Рогу. Мы стараемся сделать, чтобы все было в рамках закона и мы отстояли волеизъявления граждан", – говорил Корниенко.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Согласно данным экзит-поллов студии Савика Шустера, Вилкул набрал 42% голосов, на втором месте Шевчик с результатом 31%.