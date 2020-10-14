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ПОЛИТИКА

Уголовное дело против Юрия Вилкула может быть предвыборной технологией – Фесенко

Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, который снова баллотируется на эту должность, может говорить об уголовных делах против себя, чтобы создать образ жертвы, считает руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Владимир Фесенко: Это способ сыграть на эмоциях избирателей, вызвать к себе сострадание, сочувствие
Владимир Фесенко: Это способ сыграть на эмоциях избирателей, вызвать к себе сострадание, сочувствие
Фото: khreschatyk.news

Городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул, который сейчас опять баллотируется на этот пост, говорит об уголовных делах против себя потому, что использует это как предвыборную технологию, заявил в комментарии "Обозревателю" руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

О том, что Вилкулу хотят вручить сообщение о подозрении, сам политик заявил в видеообращении, сообщил "34 канал".

"Хотят реанимировать фальсифицированное еще в 2015 году уголовное дело. Цель – это прямо написано в их официальных бумагах – вручить мне подозрение, выбрать мне меру пресечения", – сказал он.

В пресс-службе прокуратуры изданию по телефону ответили, что об открытии уголовного производства и вручении подозрения Вилкулу пока ничего не знают.

Фесенко же считает, что речь идет о "типичной избирательной технологии".

"Это способ сыграть на эмоциях избирателей, вызвать к себе сострадание, сочувствие. Его используют представители оппозиции в Кривом Роге, а сейчас им может воспользоваться и мэр города. Мол, во всем виновата центральная власть, а я жертва, которую преследуют", – объяснил эксперт.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Кривой Рог, Владимир Фесенко, Юрий Вилкул, местные выборы
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