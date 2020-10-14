Уголовное дело против Юрия Вилкула может быть предвыборной технологией – Фесенко

Городской голова Кривого Рога Юрий Вилкул, который сейчас опять баллотируется на этот пост, говорит об уголовных делах против себя потому, что использует это как предвыборную технологию, заявил в комментарии "Обозревателю" руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
О том, что Вилкулу хотят вручить сообщение о подозрении, сам политик заявил в видеообращении, сообщил "34 канал".
"Хотят реанимировать фальсифицированное еще в 2015 году уголовное дело. Цель – это прямо написано в их официальных бумагах – вручить мне подозрение, выбрать мне меру пресечения", – сказал он.
В пресс-службе прокуратуры изданию по телефону ответили, что об открытии уголовного производства и вручении подозрения Вилкулу пока ничего не знают.
Фесенко же считает, что речь идет о "типичной избирательной технологии".
"Это способ сыграть на эмоциях избирателей, вызвать к себе сострадание, сочувствие. Его используют представители оппозиции в Кривом Роге, а сейчас им может воспользоваться и мэр города. Мол, во всем виновата центральная власть, а я жертва, которую преследуют", – объяснил эксперт.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.