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Политолог Бондаренко о нарушениях на выборах: Кривой Рог выглядит лидером

По словам политолога, руководителя фонда "Украинская политика" Константина Бондаренко, на фоне остальных городов Кривой Рог показывает больше всего нарушений законодательства во время кампании перед местными выборами.

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Константин Бондаренко: Сложная ситуация в Одессе, сложная ситуация в Днепре, сложная ситуация во Львове и так далее
Константин Бондаренко: Сложная ситуация в Одессе, сложная ситуация в Днепре, сложная ситуация во Львове и так далее
Фото: politdengi.com.ua

Политолог, глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что хуже всего ситуация с нарушениями во время предвыборной кампании обстоит в Кривом Роге. Об этом он заявил в комментарии каналу "Украина".

"Сложная ситуация в Одессе, сложная ситуация в Днепре, сложная ситуация во Львове и так далее, но Кривой Рог на этом фоне выглядит лидером. Против [кандидата от "Слуги народа"] Дмитрия Шевчика, когда начали обвинять и членов его семьи, и его самого во многих грехах. Соответственно, в средствах массовой информации откровенно начали против него чернуху, что называется, размещать", – заявил эксперт.

7 октября стало известно, что по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика следственный отдел Криворожского отдела полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса (угроза убийством).

Кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик сообщил, что против него и членов его семьи в интернете и на местных телеканалах также организовали информационную кампанию: неизвестные подделывают и расклеивают по городу плакаты, сотрудникам предприятий города на электронную почту приходят письма с призывами агитировать за Шевчика.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

На выборах городского головы Кривого Рога лидируют два кандидата: действующий мэр города Юрий Вилкул, который выдвигается на новый срок от своей партии "Блок Викула "Украинская перспектива", и кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик. Об этом свидетельствуют результаты октябрьского опроса Социологической группы "Рейтинг".

Теги: выборы, Кривой Рог, Кость Бондаренко, Юрий Вилкул, местные выборы, Слуга народа, Дмитрий Шевчик
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