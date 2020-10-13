Политолог Бондаренко о нарушениях на выборах: Кривой Рог выглядит лидером

По словам политолога, руководителя фонда "Украинская политика" Константина Бондаренко, на фоне остальных городов Кривой Рог показывает больше всего нарушений законодательства во время кампании перед местными выборами.

Константин Бондаренко: Сложная ситуация в Одессе, сложная ситуация в Днепре, сложная ситуация во Львове и так далее Фото: politdengi.com.ua

Политолог, глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко считает, что хуже всего ситуация с нарушениями во время предвыборной кампании обстоит в Кривом Роге. Об этом он заявил в комментарии каналу "Украина".

"Сложная ситуация в Одессе, сложная ситуация в Днепре, сложная ситуация во Львове и так далее, но Кривой Рог на этом фоне выглядит лидером. Против [кандидата от "Слуги народа"] Дмитрия Шевчика, когда начали обвинять и членов его семьи, и его самого во многих грехах. Соответственно, в средствах массовой информации откровенно начали против него чернуху, что называется, размещать", – заявил эксперт.

7 октября стало известно, что по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика следственный отдел Криворожского отдела полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса (угроза убийством).

Кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик сообщил, что против него и членов его семьи в интернете и на местных телеканалах также организовали информационную кампанию: неизвестные подделывают и расклеивают по городу плакаты, сотрудникам предприятий города на электронную почту приходят письма с призывами агитировать за Шевчика.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

На выборах городского головы Кривого Рога лидируют два кандидата: действующий мэр города Юрий Вилкул, который выдвигается на новый срок от своей партии "Блок Викула "Украинская перспектива", и кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик. Об этом свидетельствуют результаты октябрьского опроса Социологической группы "Рейтинг".