В Кривом Роге больше всего голосов на выборах в горсовет набрала партия "Слуга народа" – экзит-полл Фонда "Украинская политика"

По данным, полученным по результатам опроса 16 953 избирателей в Кривом Роге, партия "Слуга народа" набирает больше всего голосов – 35% криворожан выбрали ее представителей в горсовет, сообщает сайт Фонда "Украинская политика", по заказу которого был проведен экзит-полл.
На втором месте – Блок Вилкула, который получил 33%. Пятипроцентный барьер преодолевает также "Оппозиционная платформа – За жизнь" с 12% голосов.
На выборах мэра 44% избирателей отдали голоса за действующего мэра Юрия Вилкула, 33% – за Дмитрия Шевчика, который баллотируется от "Слуги народа". Кто станет городским головой, будет решено во втором туре, который пройдет 15 ноября.
Опрос проводился на выходе из избирательных участков по венской методике, отмечают в фонде.