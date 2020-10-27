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ПОЛИТИКА

Главе избиркома на фейковом участке в Сумской области грозит до семи лет тюрьмы

Фейковый участок создали жители села Сосновка Сумской области, которые выступали против объединения территориальных общин. Они разослали жителям приглашения, напечатали бюллетени, в которых было указано только по одной кандидатуре.

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О деятельности фейкового участка сообщила глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская
О деятельности фейкового участка сообщила глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская
Фото: depositphotos.com

Сумская областная прокуратура 26 октября сообщила о подозрении так называемой главе фейковой участковой избирательной комиссии в Сумской области. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

По данным следствия, 25 октября в селе Сосновка параллельно начали работу два избирательных участка с идентичными номерами. При этом один участок официально зарегистрирован, а второй не имеет никаких полномочий на местных выборах. Как выяснилось, отдельные жители села Сосновка решили не участвовать в добровольном объединении территориальных общин. Несмотря на это, постановлением Кабинета Министров Украины указанное село было включено в Поповский сельский совет.

Поэтому местные жители решили провести альтернативные выборы – создали комиссию, разослали жителям приглашения, напечатали и заверили печатью два вида бюллетеней, в которых предлагали гражданам избрать председателя сельского совета Сосновки и депутата Сосновского сельского совета. При этом в бюллетенях было указано только по одной кандидатуре. Пока работу самопровозглашенной комиссии не прекратили сотрудники полиции, участие в голосовании приняли около 379 человек.

В настоящее время к уголовной ответственности привлекли женщину, возглавившую неофициальную участковую избирательную комиссию, ей инкриминируют ч. 3 ст. 157 и ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение полномочий председателя участковой избирательной комиссии и препятствование законному волеизъявлению) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Первой о деятельности фейкового участка сообщила глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская. По ее словам, из-за этого участка явка в настоящий была очень низкой.

26 октября полиция открыла производство из-за создания фейкового участка.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: выборы, прокуратура, Сумская область, местные выборы
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