В Сумской области избиратели голосуют на фейковом участке

Жители села Сосновка в Сумской области идут голосовать на фейковый участок вместо настоящего, из-за чего у последнего очень низкая явка, рассказала глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

В селе Сосновка Сумской области наблюдатели и правоохранители обнаружили незаконный избирательный участок. Об этом в Facebook сообщила глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Это село входит в Поповскую объединенную территориальную общину. Незаконный участок организует голосование в сельский совет, община которого отказывается входить в состав ОТО.

Действует фейковый участок под идентичным номером, что и настоящий – 590211. Бюллетени там напечатали самостоятельно. По словам Айвазовской, полиция находится под "участком" и опрашивает людей на выходе. Кроме того, правоохранители получили уже разрешение прокуратуры на вход в частное здание для обыска.

"У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а на настоящем очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и возле него ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", – рассказала глава правления сети "Опора".

Айвазовская добавила, что такие действия нарушают ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 13.00 Национальная полиция Украины зарегистрировала 1623 заявления с жалобами на нарушения избирательного законодательства.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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