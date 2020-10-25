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Антон Геращенко
Антон Геращенко

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины.


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Я не голосовал за принятие этого Избирательного кодекса, тем не менее пойду на выборы – иначе не буду иметь морального права заявлять, что со мной не посоветовались

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Сегодня в Украине впервые проходят выборы в местные советы по новому Избирательному кодексу.

Я не голосовал за принятие этого Избирательного кодекса, когда был народным депутатом прошлого созыва, и призывал коллег не поддерживать этот законопроект. Моя мотивация была проста – эта система голосования за кандидата и за партийные списки на выборах в местные советы приведет к еще большему разрыву между избирателем и его доверенным лицом в местном совете – депутатом.

Наше гражданское общество ввиду значительной пассивности, унаследованной после 73 лет советской власти, и так не особо стремилось контролировать качество работы депутатов, избранных по мажоритарной системе. А теперь – так вообще избиратель не будет чувствовать связи между кандидатом, например, в Киевский городской совет от партии, за которую он проголосовал, и реальными изменениями в качестве управления городом.

Вот так, например, будет выглядеть список кандидатов в депутаты Киевского городского совета от всех партий по Дарницкому району Киева, где будем сегодня голосовать я и члены моей семьи. https://www.cvk.gov.ua/.../pvm066pt001f01=695pt00_t001f01... Всего 24 партии, 197 кандидатов в депутаты городского совета от одного избирательного округа Дарницкого района.

Те коллеги и активисты, которые агитировали за принятие нового Избирательного кодекса, руководствовались, по-моему, тремя задачами государственного значения:

  1. Затруднить подкуп избирателей, поскольку, по их мнению, подкупать избирателей станет дороже и сложнее – ведь избирательный округ на примере Киева будет теперь не 25–30 тыс. избирателей, а 150–200 тыс. Плюс кандидаты от одной и той же партии должны будут конкурировать между собой за голоса в одном многомандатном округе.
  2. Постепенная партийная структуризация украинского общества.
  3. Кодифицировать законодательство по всем видам выборов – президента, парламента, местных советов.

Считаю, что новый Избирательный кодекс не способствует достижению ни одной из первых двух масштабных целей. Тот, кто заработал на коррупции большие деньги, все равно сможет организовать "сетки" по подкупу избирателей за свою партию и отдельных кандидатов на выборах.

Так, лично ко мне поступали заявления кандидатов в городской совет о том, что их же коллеги по партии организовывают подкуп избирателей, чтобы получить больше голосов и продвинуться по списку. Я передал эту информацию в полицию для проверки оперативно-следственным путем.

Относительно того, что новый ИК будет способствовать партийной структуризации, то в этом у меня тоже большие сомнения, основанные на фактах.

Начиная с того, что только в Киеве на местных выборах принимает участие не две, не три, а целых 24 партии. И заканчивая тем, что почти каждый мэр областного центра создал под себя именную партию, названия которых я тут не буду приводить, чтобы это не сочли агитацией за них в день выборов.

Ну и вишенка на торте – это создание именных партий отдельных народных депутатов для выборов с целью концентрации электората вокруг своих кандидатов в объединенные территориальные общины в рамках одного мажоритарного округа.

Что касается третьей цели – кодификации избирательного законодательства – то она, конечно, достигнута. Но какой ценой? 

Какой должна быть, на мой взгляд, разумная система местных выборов? Однозначно – мажоритарной с существенным уменьшением количества депутатов местных советов! Количество, особенно в нашей стране, крайне редко переходит в качество. Зато за большим количеством "ноунеймов" в местных советах легко спрятать коррупцию или неэффективные, а иногда и вредные для общины решения.

В 2008 году я был в США и изучал, как работают там государственная власть и местное самоуправление на примере города Омаха в штате Небраска. Как вы думаете, сколько было депутатов городского совета в Омахе с населением в 500 000 жителей? 60? 80? 100? Нет! Там было всего семь депутатов городского совета! Но они работали на постоянной, профессиональной, оплачиваемой основе, а не так, как это есть в нашем местном самоуправлении. Их задачей было эффективно контролировать работу исполнительной власти – мэра и департаментов городского совета: как они расходуют бюджет, как исполняют решения совета, как реагируют на обращения граждан.

Когда я на встрече с этими семью депутатами рассказал, что в моем родном Харькове, где я был избран депутатом городского совета, я был одним из 100 депутатов, то один из "отцов города" Омаха спросил: "А как же избиратели могут контролировать качество работы стольких депутатов?!"

Для Киева в таком случае было бы вполне достаточно 20–25 депутатов, избранных на мажоритарной основе и работающих на принципе родной занятости и оплачиваемой основе. Для Харькова, Днепра, Одессы, Львова – 12–18 депутатов. Для таких городов, как Полтава, Черновцы, Черкассы, – 7–12 депутатов.

Подводя итоги, скажу, что я абсолютно разделяю идею того, что выборы в парламент должны проходить по четко структурированной партийной системе, при которой партии в перспективе заинтересованы собирать в своем "ядре" самых лучших, самых интеллектуальных и порядочных лидеров, которые, объединившись, приведут Украину к процветанию. Но, опять-таки, не по такой системе, как это заложено в новом ИК.

Но на местных выборах избиратель должен знать своего депутата в лицо и иметь возможность оценить его персональный вклад в развитие своего избирательно округа и общины в целом. Тем не менее я пойду на выборы и проголосую, так как иначе я не буду иметь морального права заявлять, что со мной не посоветовались, когда избиралась местная власть.

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: выборы, депутаты, Антон Геращенко, законодательство, местные выборы, Избирательный кодекс, подкуп, партия
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