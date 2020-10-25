Нацполиция сообщила о более 1,6 тыс. сообщений о нарушениях на местных выборах

Больше всего нарушений на местных выборах уже зафиксировано в Киеве, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Больше всего нарушений связаны с несоблюдением порядка ведения агитации Фото: Національна поліція України / Facebook

По состоянию на 13.00 Национальная полиция Украины зарегистрировала 1623 заявления с жалобами на нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в своем Telegram-канале.

378 нарушений связаны с нарушением порядка ведения агитации, 216 – с агитацией в день выборов, 85 – с нарушением ограничений в отношении ведения предвыборной агитации, 64 – с нарушением тайны голосования. Еще 46 нарушений связаны с ведением реестра избирателей, с избирательными комиссиями или списками избирателей. 43 – с незаконным использованием избирательного бюллетеня.

Больше всего нарушений зафиксировано в Киеве (198), Киевской (171), Донецкой (131) и Днепропетровской (130) областях.

Меньше всего – в Черновицкой области (6).

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

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