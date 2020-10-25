В Украине на участках заметили наблюдателей от политсил, которые прикидывались журналистами

В городе Терновка Днепропетровской области на избирательных участках заметили человека с удостоверением павлоградской газеты "Бегемот". По словам главреда газеты "Известия Терновки" Алены Поддуваевой, мужчина вел себя, не как журналист.

В Днепропетровской области на нескольких избирательных участках заметили подозрительных "внештатных журналистов". Одна из таких "журналисток" призналась, что является наблюдателем от политсилы, сообщает Национальный союз журналистов Украины.

В частности, в городе Терновка на избирательных участках заметили человека с удостоверением павлоградской газеты "Бегемот". По словам главреда газеты "Известия Терновки" Алены Поддуваевой, мужчина вел себя, не как журналист.

"Наблюдала за ним с полчаса – он ничего не снимает, не записывает. Ведет себя, не как журналист, а как бдительный наблюдатель на участке. Мужчине я сказала, что удивлена, что он является "журналистом", и убеждена, до вчерашнего дня в газете он не работал", – рассказала она.

На другом участке редактор городской газеты наткнулась еще на одну "внештатную корреспондентку" – Алину Булгакову. Женщина призналась, что на самом деле является наблюдателем от политической силы, однако от какой именно партии, сказать отказалась.

В НСЖУ также прислали фото трех удостоверений внештатных корреспондентов газеты "Бегемот", которые от руки заполнены на имя Величко Петра Федоровича, Булгаковой Алины Андреевны и Величко Евгения Петровича. Удостоверения действительны только до 31 октября 2020 года.

Пресс-служба НСЖУ пыталась связаться с редакцией павлоградского издания, но по контактам, указанным на сайте рекламно-информационного портала "Бегемот", никто не отвечает. По данным госреестров юридических лиц, человек по имени Величко Петр Федорович является уполномоченным лицом садоводческого общества "Горняк" из Павлоградского района.

В Национальном союзе журналистов Украины осудили предоставление сторонним лицам удостоверений работников СМИ.

Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых глав, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.