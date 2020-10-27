На этих выборах был "убит" умеренный избиратель. Базовый для сшивания вечно бурлящей страны. На первые роли опять удалось выдвинуть радикалов

Итоги разрушения...

Теплый октябрь 2020-го. Случились выборы. Проходные. На которых вместо предложенной повестки "комфорт и сервис на местах" общество предпочло тотальный игнор. Под который попали все без исключения. Результаты у всех так себе. Что-то и где-то лучше, что-то хуже. Но еще раз: это же местные выборы. Всего лишь выборы в местные органы власти. В те самые, которые должны, наконец, перестать бездумно застраивать города и села, "спиливать" гектары земли, разрушать инфраструктуры и "обилечивать" местный бизнес. Но нет же. Абсолютный апокалипсис случился. Конец света. Не меньше. При чрезвычайно "опущенной" явке кто-то из "стариков" набрал мизер и остался при своих. И тут же обязательные "глобальные выводы"...

На мой взгляд, нынешние результаты нужны только для того, чтобы правильно оценить тенденции и сделать небольшую работу над ошибками. Попутно же выделю несколько особенностей этих странных выборов. Во-первых, президент предложил обществу правильную повестку. Сервис, комфорт, меньше идеологии. Бесполезно. Малая, но крайне агрессивная часть общества – та самая, которая все делает через призму "до основанья мы разрушим..." – предпочла опять устроить оскорбительный и чистый политический баттл. Цена вопроса не имеет значения. Пусть на осколках и в нищете, но с правильными флажками...

Во-вторых, налицо крайне низкая явка. Рекордная. Интереса общества к данному типу выборов практически не было. Что показало нам крайнюю усталость от традиционных типов политики. От всех этих раскольничьих призывов и лозунгов. Правда, пока это мало кто понимает – "празднуем мизер"...

В-третьих, умышленно был "убит" умеренный избиратель. Базовый для сшивания вечно бурлящей страны. Тот, который правильный и который только о спокойной и качественной жизни. На первые роли опять удалось выдвинуть радикалов с двух сторон и опять вернуть страну к нашему традиционному типу "состязания" – восточные и западные "борцы". Круто. Только удалось немного выйти из этой петли, которую на горле страны упорно затягивали "Европейские солидарити" с одной стороны и ОПЗЖшники с другой. Не, нам умеренные не нужны. Нам подавайте взаимно ненавидящие меньшинство...

В-четвертых, старые ребята, спаянные на местах в многолетние кланы, в очередной раз переформатировав и переименовав себя, все равно остались со своими вассалами. Тотальное обновление на местах все еще невозможно. Слишком много ресурсов и цинизма у стариков...

В-пятых, многоканальный и обильный компромат против "Слуги". Все без исключения оппонентки партии круглосуточно атаковали правящую партию. Особенно в этом преуспели юные олигархические образования – "За майбутнє" и Пальчевский. И делали это потоково, с особенной ненавистью, бесконечно креативя и измышляя фейки...

В-шестых, внутренние конфликты в правящей партии. Она не смогла построить единую управленческую вертикаль и жестко подавить публичный нарциссизм отдельных своих членов... И? Это же только обозначение новых вызовов и не более того...

Источник: Михаил Подоляк / Facebook