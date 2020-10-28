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"Надеюсь, будет работать более успешно". Притула поздравил Кличко с победой на выборах мэра Киева

Кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула выразил надежду, что действующий глава столицы Виталий Кличко во время избирательной кампании увидел, что не нравится горожанам.

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По данным экзит-полла, Кличко набрал 47,8%, Притула 8,3%
По данным экзит-полла, Кличко набрал 47,8%, Притула – 8,3%
Фото: Сергій Притула / Facebook, Віталій Кличко / Facebook

Кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула на своей странице в Facebook 27 октября поздравил своего соперника на выборах – действующего главу столицы Виталия Кличко – с победой. 

"Надеюсь, что господин Кличко услышал и увидел во время этой кампании, что киевлянам не нравится в городе. И будет работать над решением этих проблем более успешно, чем во время предыдущей каденции", – заявил Притула.

Он также прокомментировал результат еще одного кандидата в мэры, фамилию которого не назвал. Но, вероятно, речь идет о Александре Попове от "Оппозиционной платформы – За жизнь", который, по предварительным данным, набрал наибольшее количество голосов после Кличко.

"Крайне грустно констатировать тот факт, что на седьмом году войны в столице воюющей страны возможен такой высокий результат представителя откровенно пророссийской политсилы. Это холодный душ для нашего общества", – отметил Притула.

Также он добавил, что относительно явки "работы непочатый край"

"Конечно, фактор пандемии повлиял на явку. Но куда больше на посещаемость участков повлияли тотальное разочарование людьми в том, что они могут своим голосом на что-то влиять, и незнание того, какие полномочия благодаря децентрализации перешли от центральной власти на места", – добавил Притула.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/3404803259595792

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88% (в Киеве – 34,42%). 

Данные экзит-полла, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", показали, что во второй тур выборов киевского городского головы вышли Кличко с 45,93% и Попов с 9,62%.  На третьем месте – кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук (8,53%), на четвертом – Алексей Кучеренко от "Батьківщини" (7,82%), на пятом – Притула от "Голоса" (7,27%).

Экзит-полл Социологической группы "Рейтинг" показал, что Кличко набрал 47,8%, а Попов – 8,6%, Притула – 8,3%.

В то же время агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что после подсчета 67% бюллетеней Кличко набирает 51% голосов и второго тура выборов не будет. 

По данным опроса избирателей, проведенного Институтом развития общества по заказу партии УДАР, Кличко также побеждает на выборах городского головы в первом туре с 50,2% голосов.

Параллельный подсчет штаба Кличко показал, что он набрал 50,9% голосов, а его партия УДАР – 19,7%.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, УДАР, выборы, рейтинг, Александр Попов, децентрализация, местные выборы, экзит-полл, Сергей Притула
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