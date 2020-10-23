"Безопасный выбор" поддержали только братья Кличко, общественные активисты и бизнесмены – заявление волонтеров

Социальная инициатива "Безопасный выбор" собирала деньги на средства защиты для тех киевлян, которые в день выборов придут на участки без масок. Волонтеры заявили, что из политиков на их призыв откликнулись только мэр столицы Виталий Кличко и его брат.

Волонтеры социальной инициативы "Безопасный выбор" поблагодарили за поддержку мэра Киева Виталия Кличко и его брата Владимира, а также других граждан, которые приняли участие в сборе пожертвований на средства защиты для киевлян в день голосования. Об этом сообщается на официальной странице инициативы в Facebook.

В то же время волонтеры отметили, что кандидаты в мэры Киева Ирина Верещук, Сергей Притула, Андрей Пальчевский, Алексей Кучеренко, Александр Попов и другие не отреагировали на их инициативу.

"Сбор средств на инициативу "Безопасный выбор" завершен. Мы благодарны всем, кто нас поддержал. Особая благодарность Владимиру Кличко, который пожертвовал на безопасность киевлян на выборах 100 тыс. грн. Также благодарим мэра Киева Виталия Кличко, который поддержал "Безопасный выбор". К сожалению, Верещук, Притула, Пальчевский, Кучеренко, Попов и другие кандидаты на пост городского головы не отреагировали на нашу инициативу", – отмечается в сообщении.

В "Безопасном выборе" отметили, что в воскресенье на избирательных участках Киева волонтеры инициативы будут раздавать маски всем, кто в этом нуждается.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.