Полиция будет контролировать соблюдение избирателями противоэпидемических мер, в том числе правильное ношение масок – Клименко

Для охраны правопорядка на местных выборах в Украине будет задействован практически весь личный состав полиции, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Клименко: Все обязательно должны быть в правильно надетых масках или респираторах Фото: npu.gov.ua

Полиция будет контролировать соблюдение избирателями противоэпидемических мер на избирательных участках на местных выборах 25 октября. Об этом заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 22 октября.

"С учетом карантинных ограничений полицейские также будут контролировать соблюдение гражданами противоэпидемических мероприятий – все обязательно должны быть в правильно надетых масках или респираторах. Такие наши реалии", – сказал он.

По словам Клименко, на выборах будет задействован практически весь личный состав полиции.

"Плюс будут приданные силы – курсанты высших учебных заведений системы МВД. Это огромный пласт работы – более 30 тыс. территориальных и участковых избиркомов будут под охраной полиции. Кстати, более 1500 ТИК мы уже взяли под охрану. Но, кроме охраны избирательных участков, полицейские также будут патрулировать улицы, продолжать бороться с преступностью. Отдельно созданы специальные группы взрывотехников и кинологов, ведь не исключаем, что будут сообщения о минировании участков", – сказал он.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 330 996 человек, 7517 из которых – за последние сутки. 6164 пациента умерли, 137 578 выздоровели.