Партия "За майбутнє" потребовала пересчета голосов на выборах в горсовет Черновцов

Кандидатам в депутаты от партии "За майбутнє" в Черновицкий городской совет удалось попасть на заседание теризбиркома и сообщить о нарушениях только после длительных споров на входе.

27 октября представители черновицкого отделения партии "За майбутнє" и еще нескольких политсил пытались зарегистрировать в городской территориальной избирательной комиссии нарушения, зафиксированные во время выборов 25 октября, но их не пускали на заседание комиссии "люди спортивного телосложения", пишет УНИАН.

По данным агентства, представительница партии "Альтернатива" в нарушение закона определяла вместе с этими людьми, кто имеет право зайти в ТИК. Кандидатам в депутаты от партии "За майбутнє" удалось попасть на заседание после длительных споров. Политическая сила опубликовала в своем YouTube видео, как это происходило.

ВИДЕО

Видео: Політична партія "ЗА МАЙБУТНЄ" / YouTube

ВИДЕО

Видео: Політична партія "ЗА МАЙБУТНЄ" / YouTube

Среди нарушений, о которых заявили представители партии, – несоблюдение порядка подсчета голосов и составления протоколов, зафиксированы случаи, когда количество бюллетеней в урнах существенно превышало количество получивших их избирателей, отмечает УНИАН. Партийцы заявили, что у них вызывают сомнение результаты на участках №№ 730519, 730520, 730511, 730512, 730513, 730489, 730447, 730450, 730449, 730471, 730466, 730468, 730472.

В "За майбутнє" подчеркнули, что считают это попыткой фальсификации результатов выборов. Черновицкая областная организация политической партии "За майбутнє" обратилась в городскую территориальную избирательную комиссию с требованием провести повторный подсчет голосов на выборах в горсовет.

Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права, сообщает агентство.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.