На выборах мэра Умани лидирует кандидат от "За майбутнє" Плентева – параллельный подсчет голосов

Кандидат от партии "За майбутнє" Ирина Плетнева, основываясь на результатах параллельного подсчета результатов выборов мэра Умани Черкасской области, сообщила в Facebook, что набрала 6065 голосов.
Действующий мэр города Александр Цебрий, по ее данным, набрал 4149 голосов, на третьем месте глава Всеукраинского аграрного совета Андрей Дыкун – 3825 голосов.
"Телефон разрывается от поздравлений! Вы выбрали меня своим мэром. Официальные результаты еще не объявлены, но, по предварительным подсчетам и согласно протоколам с мокрыми печатями, которые уже на руках, у нас уверенная победа. Большой отрыв в голосах свидетельствует о вашей полной поддержке и жажде перемен", – написала она.
Нардеп от группы "За майбутнє" Антон Яценко в Facebook написал, что выборы прошли без нарушений.
"Спасибо всем, кто поддержал Ирину Плетневу. Это наша общая победа! Поздравляю Ирину Григорьевну с уверенной победой. Вместе мы сделаем Умань еще лучше", – добавил он.
25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.