На выборах мэра Умани лидирует кандидат от "За майбутнє" Плентева – параллельный подсчет голосов

Кандидат от партии "За майбутнє" Ирина Плетнева, основываясь на результатах параллельного подсчета результатов выборов мэра Умани Черкасской области, сообщила, что набрала больше всего голосов. На втором месте, по ее данным, действующий мэр города Александр Цебрий, на третьем месте – глава Всеукраинского аграрного совета Андрей Дыкун.

Плетнева: Официальные результаты еще не объявлены, но, по предварительным подсчетам и согласно протоколам с мокрыми печатями, которые уже на руках, у нас уверенная победа Фото: Яценко Антон / Facebook

Кандидат от партии "За майбутнє" Ирина Плетнева, основываясь на результатах параллельного подсчета результатов выборов мэра Умани Черкасской области, сообщила в Facebook, что набрала 6065 голосов.

Действующий мэр города Александр Цебрий, по ее данным, набрал 4149 голосов, на третьем месте глава Всеукраинского аграрного совета Андрей Дыкун – 3825 голосов.

"Телефон разрывается от поздравлений! Вы выбрали меня своим мэром. Официальные результаты еще не объявлены, но, по предварительным подсчетам и согласно протоколам с мокрыми печатями, которые уже на руках, у нас уверенная победа. Большой отрыв в голосах свидетельствует о вашей полной поддержке и жажде перемен", – написала она.

Нардеп от группы "За майбутнє" Антон Яценко в Facebook написал, что выборы прошли без нарушений.

"Спасибо всем, кто поддержал Ирину Плетневу. Это наша общая победа! Поздравляю Ирину Григорьевну с уверенной победой. Вместе мы сделаем Умань еще лучше", – добавил он.

25 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, проходило голосование на местных выборах, оно завершилось в 20.00. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.