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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гетьман: Через 10 лет не мы будем ехать в Европу, а Европа будет ехать сюда. Не потому, что у нас хорошо. Там будет плохо

В Европе уже ухудшается ситуация с общественной безопасностью из-за высоких темпов миграции, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону днепровский бизнесмен, владелец IT-компании Lunaps, кандидат в депутаты Днепровского горсовета от партии "За майбутнє" Вадим Гетьман.

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Гетьман: Дайте возможность, оставьте людей здесь
Гетьман: Дайте возможность, оставьте людей здесь
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

ВВП Украины может расти большими темпами, если будут созданы выгодные условия для инвесторов. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал днепровский бизнесмен, владелец IT-компании Lunaps, кандидат в депутаты Днепровского горсовета от партии "За майбутнє" Вадим Гетьман.

"Рассказывают про 3%, про 4% роста ВВП. Это классно, хорошо. А Турция 100% – за пять лет. Как они это делают? Когда я в первый раз услышал ситуацию с их отелями, для меня вообще, ну, как-то нонсенс был. Представляете: в Турции подходи к морю, выбирай место. Я говорю: "Я хочу построить здесь отель". Турецкие власти говорят: "Покажи деньги, покажи проект". Показываешь проект, показываешь деньги – "строй". А налоги? 10 лет нет налогов. Нет налогов никаких. Я думаю: "Где же изюм здесь для государства?" А он очень простой. Они бесплатно получают инвестора – то есть они ничего не вкладывают, – который создает маркет-плейс: место, где будут продаваться турецкие товары: баранина, говядина, мандарины, апельсины и все прочее. И там уже все вот налоги… там все есть, обеспечение рабочих мест и так далее. Вот так надо подходить", – считает политик.

Он полагает, что в ближайшее десятилетие ситуация в Европе может ухудшиться.

"Дайте возможность, оставьте людей здесь. Я предвижу… Вот мы можем вернуться к этому вопросу. Я думаю, что через 10 лет не мы будем ехать в Европу, а Европа будет ехать сюда. Вот гарантирую вам. Я не говорю сейчас, знаете, как в этом "Нью Васюки". Нет. Там условия… Не потому, что у нас хорошо. Там будет плохо", – подчеркнул Гетьман.

По его словам, ситуация в Европе ухудшается, поскольку власти не могут обеспечить безопасность для своих граждан.

"Там уже плохо. Я был – сейчас вам скажу – маленький город Карлсруэ: недалеко от Франкфурта. После девяти вечера мужчины боялись выходить. Потому что ходят по 20, по 30 человек вот эти переселенцы, и им все равно абсолютно, это женщина, мужчина, простите, или козлик. Понимаете? Это… это реальные вещи, которые с этим сталкиваются… Люди говорят: "Мы не ходим на улицу". Боятся", – рассказал Гетьман.

Гетьман: Царев в 2014 году пытался провести митинг "Россия, приди". Но случайно проходили спортсмены рядом... И Днепр остался Днепром. Полный текст интервью

Гетьман родился в 1973 году в Днепре, имеет три высших образования. Занимается бизнесом, является основателем ООО "Лунапс", которое предоставляет услуги в сфере информационных технологий и компьютерных систем. 

В 2010–2015 годах избирался депутатом Днепровского горсовета. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, опять баллотируется в Днепровский горсовет, возглавляет список партии "За майбутнє". 

Теги: Украина, Турция, инвестиции, ВВП, бизнес, деньги, политика, За майбутнє, Вадим Гетьман (Днепр)
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