Гетьман: Основная цель России в 2014 году была не Донбасс, а Днепр

Гетьман: Донбасской элите не хватило понимания. Бывают ситуации, когда ты договариваешься не с тем партнером Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Днепровский бизнесмен, кандидат в депутаты Днепровского горсовета от партии "За майбутнє" Вадим Гетьман считает, что в 2014 году целью России был захват Днепропетровской области, а не Донбасса. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Основная цель ведь была не Донбасс. Основная цель был Днепр. Объясню почему. Кажется, что Донбасс – это самодостаточный регион. Всегда рассказывали, что Донбасс порожняк не гонит, что он кормит всю страну. Но, будучи финансистом, открываю бюджет и смотрю, сколько денег вошло в Донецкую область и вышло. Минус 35 млрд [грн] ежегодно. Минус! По-моему, у нас [только] четыре области – доноры бюджета: Киев, Днепропетровская, Харьковская и Полтавская", – сказал Гетьман.

Он отметил, что в 2014 году жители Днепропетровский области, увидев, что происходит на Донбассе, боялись повторения подобного в своем регионе.

"Люди в тот момент пытались максимально обезопасить себя. Мы часто слышали, что происходило на Донбассе, как семьи не могли выехать, как у них отбирали автомобили, убивали прямо на месте... Мы это все знали и готовились к этому. Но я вам искренне говорю: если бы захватили Днепропетровск, Украины уже не было бы. Почему цель была Днепр, а не Донбасс? Там производится металл, там есть уголь, но для того, чтобы произвести тонну металла, обязательно нужно столько-то тонн воды. На Донбассе воды нет", – сказал Гетьман.

Он признал, что в 2014 году угроза проникновения "русского мира" в Днепр "была жесточайшей".

"Моя любимый праздник – 9 Мая. У нас в Днепре на 9 Мая всегда была солнечная погода, всегда веселые люди... Но 9 мая в 2014 году наших парней, которые защищали город, убивали люди с георгиевскими лентами. И мы просто попросили [у жителей города]: "Мы будем чтить наших дедов, отцов, но не надевайте георгиевские ленты". Я помню эту защиту. У нас никогда в жизни 9 Мая так не проходило: через каждый метр стояли полицейские – и слева, и справа, а внутри ходили активисты, которые просили людей снимать [ленты]. И мы сумели это локализовать", – вспомнил Гетьман.

Он рассказал, что пророссийский митинг в центре Днепра пытался провести тогдашний народный депутат Олег Царев (после Революции достоинства он бежал из Украины).

"Собрал тысячу человек. "Россия приди!" Все начиналось по схеме... Но случайно в тот момент проходили спортсмены рядом. И Днепр остался Днепром, он не попал в ту ситуацию, в которую попал Донбасс. [Что сделали спортсмены?] Я не знаю. Но митинг долго не длился", – сказал бизнесмен.

По его мнению, донбасская элита не сумела удержать регион под контролем, как днепровская, поскольку "заигрались с россиянами".

"Ей не хватило понимания. Бывают ситуации, когда ты договариваешься не с тем партнером. Я думаю, что они заигрались с россиянами. Русский язык, "Россия приди"... Я тоже по-русски говорю, я могу розмовляти українською мовою, могу и на английском – мне все равно как. У нас и партия говорит, что мы будем поддерживать языки нацменьшинств. В Днепре на русском говорит очень много людей, но это все равно язык нацменьшинства в Украине. И никому это никогда не мешало. Но они создавали проблему там, где ее по факту нет", – считает Гетьман.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Интервью с Гетьманом выйдет сегодня на YouTube-канале "Дмитрий Гордон". Трансляция начнется в 20.00.

Весной 2014 года в восточных и южных регионах Украины, в том числе в Днепре, проходили пророссийские акции протеста. В апреле днепровские власти подписали соглашение с пророссийскими силами о стабилизации политической ситуации, и столкновений в городе удалось избежать.

На Донбассе боевые действия между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой продолжаются с 2014 года. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.