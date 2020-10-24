ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гетьман: У каждого есть та часть бизнеса, о которой не хочется рассказывать

Государственных денег, как в Советском Союзе, уже нет, а люди все еще надеются на государство, отметил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону днепровский бизнесмен, владелец IT-компании Lunaps, кандидат в депутаты Днепровского горсовета от партии "За майбутнє" Вадим Гетьман.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Гетьман: Мы должны стать сильными, избавиться от Международного валютного фонда, погасить все долги. Мы можем
Гетьман: Мы должны стать сильными, избавиться от Международного валютного фонда, погасить все долги. Мы можем
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украина может стать сильной и погасить все долги перед Международным валютным фондом. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал днепровский бизнесмен, владелец IT-компании "Лунапс", кандидат в депутаты Днепровского горсовета от партии "За майбутнє" Вадим Гетьман.

"Государственных денег, как в Советском Союзе, уже нет. У нас люди все надеются на государство. Нужно – я всегда рассказывал… Вот я встречаюсь там с женщинами у подъездов, там с мужчинами. И говорю: "Вы смотрите: вот какая реакция у основной массы? Вот идет какой-то человек-бизнесмен, разговаривает по телефону. Ну вы же навесиком плюете ему на спину". Чего это он ходит, и вышел из Mercedes, и разговаривает по телефону? Абсолютно забываете, что, купив Mercedes, он заплатил в Пенсионный фонд. Он разговаривает по телефону – он тоже платит в Пенсионный фонд. Наоборот, пусть больше людей разговаривают, пусть больше покупают, пусть больше работают. И пусть работают люди. Ведь в Пенсионный фонд от заработной платы работающих… Создайте условия, развивайте бизнес. Мы должны стать сильными, избавиться от Международного валютного фонда, погасить все долги. Мы можем. Для этого нужно победить коррупцию и создать условия для бизнеса", – подчеркнул Гетьман.

Он отметил, отвечая на вопрос о своем первом бизнесе, что в советское и постсоветское время бизнес не всегда было просто вести.

"У каждого есть та часть бизнеса, о которой не хочется рассказывать. Скажем так, в советское время он достаточно сложный… Он сложный был у всех в советское время", – сказал собеседник.

Гетьман: Царев в 2014 году пытался провести митинг "Россия, приди". Но случайно проходили спортсмены рядом... И Днепр остался Днепром. Полный текст интервью

Гетьман родился в 1973 году в Днепре, имеет три высших образования. Занимается бизнесом, является основателем ООО "Лунапс", которое предоставляет услуги в сфере информационных технологий и компьютерных систем. 

В 2010–2015 годах избирался депутатом Днепровского горсовета. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, опять баллотируется в Днепровский горсовет, возглавляет список партии "За майбутнє". 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Украина, МВФ, бизнес, Пенсионный фонд, Днепр, интервью, За майбутнє, Вадим Гетьман (Днепр)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Премьера новой "Блондинки в законе" перенесена на 2022 год – СМИ
Премьера новой "Блондинки в законе" перенесена на 2022 год – СМИ
Старший сын Бекхэмов отложил свадьбу – СМИ
Старший сын Бекхэмов отложил свадьбу – СМИ
"Карпатский феномен". Руслана обнародовала новые снимки, сделанные в Карпатах, и объявила о новом проекте в защиту лесов
"Карпатский феномен". Руслана обнародовала новые снимки, сделанные в Карпатах, и объявила о новом проекте в защиту лесов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
  Приходько о Зеленском: Не хочу, чтобы обижался, но президент он мягкотелый
  Приходько о Зеленском: Не хочу, чтобы обижался, но президент он мягкотелый
"Любая женщина своих детей любит больше всего". Супруга Остапчука рассказала, как относится к материнству
"Любая женщина своих детей любит больше всего". Супруга Остапчука рассказала, как относится к материнству
"Плохо себя чувствуют и ждут результаты тестов". Полякова сообщила о переносе концерта из-за болезни участников коллектива
"Плохо себя чувствуют и ждут результаты тестов". Полякова сообщила о переносе концерта из-за болезни участников коллектива
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
Экс-нардеп Денисенко написал книгу "Политики не врут"
Экс-нардеп Денисенко написал книгу "Политики не врут" G
Виктория ВОРОНИНА
  Тина Кароль назвала имя своей фаворитки на проекте "Танцы со звездами"
  Тина Кароль назвала имя своей фаворитки на проекте "Танцы со звездами"
"Горяча и бешена","Шикарнейшая фигура". Loboda позировала в раздельном купальнике
"Горяча и бешена","Шикарнейшая фигура". Loboda позировала в раздельном купальнике
  Гранде сыграла президента США в клипе на сингл Positions. Видео
  Гранде сыграла президента США в клипе на сингл Positions. Видео
"У него такой добрый и искренний взгляд". Алла Мазур показала, как развлекалась с сыном
"У него такой добрый и искренний взгляд". Алла Мазур показала, как развлекалась с сыном
"Хватает "доброжелателей". Дикусар показал, как занимается в тренажерном зале
"Хватает "доброжелателей". Дикусар показал, как занимается в тренажерном зале
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
  Продюсер "Танцев со звездами" рассказал о гонорарах участников шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал о гонорарах участников шоу
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
"Вижу сосок", "Сиськи". Каменских снялась под душем
"Вижу сосок", "Сиськи". Каменских снялась под душем
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
Подольская родила. Пресняков показал первое фото новорожденного
Подольская родила. Пресняков показал первое фото новорожденного
Ефремов: Я прекращаю все свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца
Ефремов: Я прекращаю все свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS