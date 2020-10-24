Гетьман: У каждого есть та часть бизнеса, о которой не хочется рассказывать

Украина может стать сильной и погасить все долги перед Международным валютным фондом. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал днепровский бизнесмен, владелец IT-компании "Лунапс", кандидат в депутаты Днепровского горсовета от партии "За майбутнє" Вадим Гетьман.

"Государственных денег, как в Советском Союзе, уже нет. У нас люди все надеются на государство. Нужно – я всегда рассказывал… Вот я встречаюсь там с женщинами у подъездов, там с мужчинами. И говорю: "Вы смотрите: вот какая реакция у основной массы? Вот идет какой-то человек-бизнесмен, разговаривает по телефону. Ну вы же навесиком плюете ему на спину". Чего это он ходит, и вышел из Mercedes, и разговаривает по телефону? Абсолютно забываете, что, купив Mercedes, он заплатил в Пенсионный фонд. Он разговаривает по телефону – он тоже платит в Пенсионный фонд. Наоборот, пусть больше людей разговаривают, пусть больше покупают, пусть больше работают. И пусть работают люди. Ведь в Пенсионный фонд от заработной платы работающих… Создайте условия, развивайте бизнес. Мы должны стать сильными, избавиться от Международного валютного фонда, погасить все долги. Мы можем. Для этого нужно победить коррупцию и создать условия для бизнеса", – подчеркнул Гетьман.

Он отметил, отвечая на вопрос о своем первом бизнесе, что в советское и постсоветское время бизнес не всегда было просто вести.

"У каждого есть та часть бизнеса, о которой не хочется рассказывать. Скажем так, в советское время он достаточно сложный… Он сложный был у всех в советское время", – сказал собеседник.

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Гетьман родился в 1973 году в Днепре, имеет три высших образования. Занимается бизнесом, является основателем ООО "Лунапс", которое предоставляет услуги в сфере информационных технологий и компьютерных систем.

В 2010–2015 годах избирался депутатом Днепровского горсовета. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, опять баллотируется в Днепровский горсовет, возглавляет список партии "За майбутнє".

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