К концу 2025 года население Украины сократится на миллион человек – прогноз МВФ

Международный валютный фонд дал прогноз численности населения Украины на период до 2025 года.

К концу 2025 года население Украины может сократиться на миллион человек. Такие данные приводятся в исследовании Международного валютного фонда.

По оценкам МВФ, в Украине на конец 2019 года проживало 41 млн 733 тыс. человек. Фонд прогнозирует, что численность жителей Украины будет постепенно сокращаться и составит на конец 2020 года 41 млн 536 тыс. человек, а к концу 2025 года может уменьшиться до 40 млн 712 тыс. человек.

В октябре 2019 года МВФ дал прогноз численности населения Украины до 2024 года. Тогда он прогнозировал, что население Украины будет постепенно сокращаться и на конец 2024-го составит 41 млн 039 тыс. человек, отмечает "РБК-Украина".

По оценке Госстата, численность населения в Украине на 1 августа 2020 года составила 41,743 млн человек.