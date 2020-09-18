В Украине в 2020 году число умерших вдвое превышает количество рожденных – Госстат

По состоянию на 1 августа численность населения Украины составляла, по оценкам Государственной службы статистики, более 41,7 млн человек.

В январе – июле численность населения Украины уменьшилась на 158,5 тыс. человек Фото: ЕРА

В Украине в 2020 году по состоянию на 1 августа число умерших вдвое превышает число новорожденных. Об этом проинформировала (.doc) 18 сентября Государственная служба статистики.

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 августа 2020 года составила 41,743 млн человек. В течение января – июля численность населения уменьшилась на 158,5 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 50 живорожденных", – говорится в сообщении.

По данным Госстата, за семь месяцев текущего года умерли 1173 ребенка в возрасте до одного года.

Численность населения Украины в 2019–2020 годах стабильно снижается. В первой половине 2019 года население страны превышало отметку в 42 млн человек.

В медицинском журнале The Lancet прогнозировали, что в Украине численность населения упадет до 17,5 млн человек к 2100 году.