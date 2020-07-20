"На 100 умерших – 48 новорожденных". В Госстате сообщили, что с начала года население Украины сократилось на 116 тыс. человек

По состоянию на июнь численность населения Украины составляет 41 785 800 человек, сообщили в Государственной службе статистики.

С начала года по 1 июня численность населения Украины уменьшилась на 116,7 тыс. человек. Об этом сообщается в отчете Государственной службы статистики Украины (.doc).

По состоянию на июнь численность населения составляет 41 785 800 человек, отметили в Госстате.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством новорожденных: на 100 умерших – 48 новорожденных", – говорится в отчете.

В медицинском журнале The Lancet спрогнозировали, что в Украине численность населения упадет до 17,5 млн человек к 2100 году.