В 2019 году население Украины сократилось более чем на 250 тыс. человек – Госстат

По состоянию на 1 января 2020 года на не оккупированной территории Украины проживало, по оценке Государственной службы статистики, 41,9 млн человек.

Население Украины в 2019 году сократилось на четверть миллиона человек. Такие данные опубликовала 18 февраля Государственная служба статистики (.doc).

"Численность имеющегося населения в Украине по оценке на 1 января 2020 года составляла 41,9 млн человек. В течение 2019 года численность населения уменьшилась на 250,8 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших – 53 живорожденных", – сказано в сообщении.

В Госстате объяснили, что речь идет о гражданах, которые проживают на не оккупированной части страны.

23 января министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет презентовал результаты оценки численности населения Украины, согласно которой в стране по состоянию на 1 декабря 2019 года проживало 37,289 млн человек. Данные не учитывают жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма, а также тех, кто длительное время не проживает в Украине.

6 февраля Дубилет сказал, что с учетом оккупированных территорий Крыма и Донбасса в Украине проживает около 44 млн человек.

Единственная перепись населения была проведена в Украине в 2001 году. Согласно ее результатам, в Донецкой области проживало 4,8 млн человек, в Луганской – 2,5 млн, а в Автономной Республике Крым – 2 млн.