ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Кабмин Украины создал межведомственную рабочую группу для переговоров с МВФ

До конца 2021 года Украина рассчитывает получить $700 млн в рамках программу сотрудничества stand-by с МВФ.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года
Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины создал межведомственную рабочую группу для координации переговоров Международным валютным фондом. Об этом пресс-служба КМУ сообщила 21 октября.

Межведомственная рабочая группа – временный консультативно-совещательный орган Кабмина, который образован с целью выполнения обязательств Украины в рамках программы stand-by. Председателем рабочей группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, сказано в сообщении.

В состав группы со стороны Министерства финансов войдут: заместитель Минфина по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, советник министра финансов Юлия Пашко и начальник отдела сотрудничества с МВФ Управления международного сотрудничества Министерства финансов Дмитрий Манцуров.

В КМУ напомнили, что до конца 2021 года Украина рассчитывает получить $700 млн в рамках программу сотрудничества stand-by с МВФ.

"Украина выполняет структурные маяки в рамках совместной с МВФ программы stand-by. В соответствии с графиком, в июне был утвержден Планы по сокращению NPL государственных банков. Также в июне была упрощена процедура смены поставщиков газа для бытовых потребителей. В сентябре мы приняли необходимое законодательство для работы государственной налоговой службы и гостаможслужбы в качестве единого юридического лица. НКРЕКП было принято решение об установлении тарифов на отопление, органы местного самоуправления почти завершили устанавливать свои тарифы", – отметил Драганчук.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики".

Киев продолжит сотрудничество с МВФ, об этом 20 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего послания Верховной Раде.

Теги: Украина, Кабинет Министров, МВФ, экономика, сотрудничество, Минфин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Картину с Гордоном на аукционе продали за $3600. За полотно торговались Корбан, Вавриш и Кучер
Картину с Гордоном на аукционе продали за $3600. За полотно торговались Корбан, Вавриш и Кучер
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
"Ребенок плачет, мать снимает". В сети отреагировали на видео Рудковской с плачущим сыном
Ткач о коронавирусе: Я штук 10 тестов сдавал, пока тьфу-тьфу
Ткач о коронавирусе: Я штук 10 тестов сдавал, пока тьфу-тьфу
Заразившаяся коронавирусом Асмус заявила, что ее контактная дочь не заболела COVID-19
Заразившаяся коронавирусом Асмус заявила, что ее контактная дочь не заболела COVID-19
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала фото своей матери
Внучка Елизаветы II принцесса Евгения показала фото своей матери
Глюк'oZа призналась, что летом переболела COVID-19
Глюк'oZа призналась, что летом переболела COVID-19
"За торт можно не переживать". Jerry Heil рассказала, как отпраздновала день рождения
"За торт можно не переживать". Jerry Heil рассказала, как отпраздновала день рождения
"Деспот". Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова высказалась в адрес своего продюсера
"Деспот". Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова высказалась в адрес своего продюсера
Каменских рассказала, как мотивирует себя тренироваться по утрам
Каменских рассказала, как мотивирует себя тренироваться по утрам
Путин присвоил Михалкову звание героя труда
Путин присвоил Михалкову звание героя труда
"Нас не скоро выпустят". Полякова спрогнозировала, сколько еще продлится карантин из-за пандемии коронавируса
"Нас не скоро выпустят". Полякова спрогнозировала, сколько еще продлится карантин из-за пандемии коронавируса
Стоун сделала селфи во время обследования груди
Стоун сделала селфи во время обследования груди
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
"Похож на сына Регины". Соцсети заметили сходство сына Тодоренко с ее родственником
"Похож на сына Регины". Соцсети заметили сходство сына Тодоренко с ее родственником
Звезда "Большой перемены" Крючкова госпитализирована
Звезда "Большой перемены" Крючкова госпитализирована
Постановщик трюков в фильме "Не время умирать" рассказал, зачем продюсеры поливали мостовую сладкой газировкой
Постановщик трюков в фильме "Не время умирать" рассказал, зачем продюсеры поливали мостовую сладкой газировкой
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
  "Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
"Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
Малахова: Я могу шикарно мастурбировать. Никто мне не доставит удовольствие, которое я могу себе доставить сама
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
"Дюймовочка!", "Уже дошла до костей! Смотреть больно". 52-летняя Валерия позировала в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS