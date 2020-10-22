Кабмин Украины создал межведомственную рабочую группу для переговоров с МВФ

До конца 2021 года Украина рассчитывает получить $700 млн в рамках программу сотрудничества stand-by с МВФ.

Кабинет Министров Украины создал межведомственную рабочую группу для координации переговоров Международным валютным фондом. Об этом пресс-служба КМУ сообщила 21 октября.

Межведомственная рабочая группа – временный консультативно-совещательный орган Кабмина, который образован с целью выполнения обязательств Украины в рамках программы stand-by. Председателем рабочей группы станет правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, сказано в сообщении.

В состав группы со стороны Министерства финансов войдут: заместитель Минфина по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, советник министра финансов Юлия Пашко и начальник отдела сотрудничества с МВФ Управления международного сотрудничества Министерства финансов Дмитрий Манцуров.

В КМУ напомнили, что до конца 2021 года Украина рассчитывает получить $700 млн в рамках программу сотрудничества stand-by с МВФ.

"Украина выполняет структурные маяки в рамках совместной с МВФ программы stand-by. В соответствии с графиком, в июне был утвержден Планы по сокращению NPL государственных банков. Также в июне была упрощена процедура смены поставщиков газа для бытовых потребителей. В сентябре мы приняли необходимое законодательство для работы государственной налоговой службы и гостаможслужбы в качестве единого юридического лица. НКРЕКП было принято решение об установлении тарифов на отопление, органы местного самоуправления почти завершили устанавливать свои тарифы", – отметил Драганчук.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики".

Киев продолжит сотрудничество с МВФ, об этом 20 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего послания Верховной Раде.