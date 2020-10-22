Нацбанк ожидает транш от МВФ в конце 2020 года – Шевченко

Сотрудничество с Международным валютным фондом позволит Украине выполнять внешние обязательства государства. Об этом заявил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

Шевченко заявил, что очередной транш Украина получит в конце года Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Национальный банк Украины ожидает в конце 2020 года получить очередной транш от Международного валютного фонда. Об этом на брифинге 22 октября заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, сообщает "Укринформ".

"Сотрудничество с Международным валютным фондом позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства государства, увеличит международные резервы до $29–30 млрд в следующие годы", – отметил глава регулятора.

Новую программу сотрудничества с Украиной stand-by исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня 2020 года, речь идет о выделении $5 млрд, которые планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от МВФ два транша по $700 млн. Однако замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб считает, что такая возможность уже утрачена и нужно стараться получить один.

Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснил он.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что у МВФ "есть определенные беспокойства относительно антикоррупционной политики".

Киев продолжит сотрудничество с МВФ, об этом 20 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего послания Верховной Раде.