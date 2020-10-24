Гетьман: Единственное, за что я благодарен Партии регионов, – не били

Гетьман: Чуть только проект водоохранной зоны – лидер фракции говорит: "Ну ты понимаешь, чей ты вопрос снимаешь?" Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Представители Партии регионов в городском совете Днепра продавливали решения по строительству объектов в водоохранной зоне без соответствующих проектных документов. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал днепровский бизнесмен, владелец IT-компании Lunaps, кандидат в депутаты Днепровского горсовета от партии "За майбутнє" Вадим Гетьман.

"С 2010-го по 2015 год, когда я находился в городском совете, все знают, как я боролся... Моя основная задача была организовать работу в городском совете по защите Днепра. Когда я избирался, было 120 депутатов, из них 85 – члены Партии регионов. Абсолютное большинство. Президент – Партия регионов, премьер-министр – Партия регионов. И городской совет – Партия регионов", – сказал он.

"Как только проект [строительства в] водоохранной зоне – лидер фракции говорит: "Перерыв в заседании можно?" Подходит: "Ты не знаешь, чья это?" Я говорю: "В смысле?" – "Ну ты понимаешь, чей вопрос снимаешь?" – "Я понимаю, что снимаю вопрос по объекту, в котором нет проекта водоохранной зоны. Тот человек, чей это объект, тебе же снимет голову через пять лет, когда придет прокуратура и проверит, что проекта водоохранной зоны не было, а он что-то построил..." Единственное, за что благодарен Партии регионов, – [не били]. Хотя могли. [И покушений] тьфу-тьфу-тьфу, не было. Но я сейчас открыто говорю: я надеюсь, что хватит сил у людей не идти по этому пути", – добавил Гетьман.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Гетьман родился в 1973 году в Днепре, имеет три высших образования. Занимается бизнесом, является основателем ООО "Лунапс", которое предоставляет услуги в сфере информационных технологий и компьютерных систем.

В 2010–2015 годах избирался депутатом Днепровского горсовета. На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, опять баллотируется в Днепровский горсовет, возглавляет список партии "За майбутнє".