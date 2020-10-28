Глава Дарницкой территориальной избирательной комиссии сообщил, что при подсчете голосов на местных выборах обнаружена фальсификация

При обработке уточненных экземпляров протоколов было обнаружено расхождение между данными о результатах голосования по партийным избирательным спискам, сообщил глава Дарницкой территориальной избирательной комиссии Владимир Селезнев.

В Дарницком районе Киева обнаружена фальсификация протоколов при подсчете голосов на выборах депутатов в Киевский городской совет, обнаружены разночтения в количестве голосов между предварительными и уточненными протоколами, сообщил "Українським новинам" глава Дарницкой территориальной избирательной комиссии Владимир Селезнев.

"Мы получили сегодня уточненные первый и второй экземпляры [протоколов] от участковых избирательных комиссий. При обработке уточненных экземпляров протоколов было обнаружено расхождение между данными о результатах голосования по партийным избирательным спискам, то есть самих голосов избирателей", – рассказал он.

При составлении уточненных протоколов не присутствовали члены комиссии, поэтому будет проведено расследование, отметил глава комиссии.

"Также один из членов [участковой избирательной] комиссии публично заявил, что он не присутствовал при составлении уточненного протокола. И у нас остается вопрос, кто протокол составлял... Нам необходимо установить, есть ли различия в протоколах, – выяснить это можно только пересчетом (голосов)", – объяснил Селезнев.

Теперь, чтобы получить результаты голосования, нужно пересчитать голоса на двух избирательных участках Дарницкого района, сообщил он и добавил, что пересчет проведут 29 октября.

"Мы получили информацию, что в предварительных протоколах и уточненных протоколах есть расхождение, с помощью программного обеспечения, сравнили экземпляры – действительно моменты расхождений есть. И мы приняли коллегиальное решение о пересчете голосов", – сообщил глава ТИК.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.