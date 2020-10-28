В ОПЗЖ заявили, что в Киеве происходят фальсификации на избирательных участках

В Дарницком районе участковая избирательная комиссия внесла изменения в итоговые протоколы, и голоса, отданные за ОПЗЖ, оказались приписаны "Перемозі Пальчевського", заявили в "Оппозиционной платформе – За жизнь" и отметили, что это только один из примеров.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от членов избирательных комиссий "прекратить попытки преступным путем изменить выбор киевлян" Фото: zagittya.com.ua

В киевском штабе "Оппозиционной платформы – За жизнь" заявили о массовой фальсификации результатов голосования на местных выборах на участках столицы. Сообщение об этом партия опубликовала на своем официальном сайте.

"Участковые избирательные комиссии открыто переписывают голоса, отданные за "Оппозиционную платформу – За жизнь" в пользу других политических сил. В частности, на участках в Дарницком районе прямо сейчас идет кража голосов ОПЗЖ в пользу партии "Перемога Пальчевського". Устроив тайный пересчет голосов, без присутствия наших наблюдателей, участковая избирательная комиссия внесла изменения в итоговые протоколы. Оказалось, что голоса, отданные за ОПЗЖ, оказались теперь приписаны "Перемозі Пальчевського", – сказано в сообщении.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от членов избирательных комиссий "прекратить попытки преступным путем изменить выбор киевлян".

"Напоминаем, что за совершенное преступление придется отвечать по всей строгости закона. Мы обращаемся к представителям правоохранительных органов, средств массовой информации с призывом предотвратить фальсификации выбора киевлян. В Киевсовете нет места ворам голосов избирателей!" – подытожили в партии.

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25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.