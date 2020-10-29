"Наш край" в Житомирской области обошел "Европейскую солидарность" и ОПЗЖ, набрав более 14% на выборах в облсовет

В партии сообщили, что представители "Нашего края" по итогам выборов возглавят семь объединенных общин области, представительство политической силы будет в 19 местных советов области.

На выборах в Житомирский областной совет "Наш край" набрал 14,2%, заняв второе место и обойдя "Европейскую солидарность" и ОПЗЖ. Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов партии, сообщает пресс-служба "Нашего края". По данным партийцев, политическая сила уступила только "Слуге народа".

Также партия "Наш край" будет представлена во ряде советов области:

Новоград-Волынский районный совет – 15,1%

Коростышевский городской совет – 5,4%

Чудновский городской совет – 23%

Любарский поселковый совет – 16%

Попельнянский поселковый совет – 30,3%

Романовский поселковый совет – 27,2%

Коростенский городской совет – 13,1%

Малинский городской совет – 39,2%

Овруцкий городской совет – 11%

Олевский городской совет – 19,6%

Лугинский поселковый совет – 9,1%

Новоград-Волынский городской совет – 9,1%

Емильчинский поселковый совет – 45,3%

Червоненский поселковый совет – 17,2%

Миропольский поселковый совет – 18,3%

Андрушковский сельский совет – 8,7%

Квитневый сельский совет – 15,9%

Словечанский сельский совет – 33%

Ушомирский сельский совет – 5,7%

В партии сообщили, что представители "Нашего края" по итогам выборов возглавят семь объединенных общин области.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.