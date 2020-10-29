"Наш край" в Житомирской области обошел "Европейскую солидарность" и ОПЗЖ, набрав более 14% на выборах в облсовет

На выборах в Житомирский областной совет "Наш край" набрал 14,2%, заняв второе место и обойдя "Европейскую солидарность" и ОПЗЖ. Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов партии, сообщает пресс-служба "Нашего края". По данным партийцев, политическая сила уступила только "Слуге народа".
Также партия "Наш край" будет представлена во ряде советов области:
В партии сообщили, что представители "Нашего края" по итогам выборов возглавят семь объединенных общин области.
25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.