Гордон: На месте президента я бы пригласил всех мэров, которые набрали более 50%, в центральную власть

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон убежден, что самых популярных мэров крупных городов нужно привлекать к управлению государством, возможно, кого-то назначить премьер-министром.

Гордон: Навел порядок у себя в городе – наводи в стране Фото: Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно пригласить самых успешных мэров крупных городов в правительство. Такое мнение он высказал 27 октября в эфире канала "Украина 24".

"Если бы я был властью, я бы сразу посмотрел: кто набрал более 50% голосов в городах. Я бы всех этих мэров пригласил в центральную власть, в управление страной. Объясню: навел порядок у себя в городе – наводи в стране", – сказал Гордон.

Журналист вспомнил беседу с бывшим мэром Киева Александром Омельченко на эту тему.

"Сан Саныч Омельченко мне рассказывал: "Мы достигли успеха в Киеве, а у меня замы были один лучше другого. И [тогдашний президент] Леонид Данилович [Кучма] мне сказал: "Давай всех замов заберу в центральную власть". Очень сопротивлялся Сан Саныч, не хотел отдавать, но кого-то пришлось отдать. Это называется естественный отбор: кто лучший – к нам, наверх", – отметил Гордон.

В качестве примера он привел мэра Чернигова Владислава Атрошенко, который, по данным экзит-полла всеукраинской общественной организации "Лига избирателей", побеждает в первом туре.

"Я бы сегодня на месте центральной власти внимательно бы смотрел, за счет чего мэры набирают такие высокие проценты. Почему у Атрошенко, [по предварительным данным], 85%? Значит, человек работает. Может, такого надо в премьер-министры", – сказал журналист.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов.

Территориальные избирательные комиссии продолжают подводить итоги выборов. По предварительной информации, которую привел телеканал "Украина 24", более 50% на выборах получили, кроме Атрошенко, мэр Хмельницкого Александр Симчишин, мэр Тернополя Сергей Надал, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Винницы Сергей Моргунов, мэр Запорожья Владимир Буряк и мэр Харькова Геннадий Кернес. О своей победе в первом туре заявили также мэр Киева Виталий Кличко и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.