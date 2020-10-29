Фесенко о местных выборах: Более 400 нарушений в одном городе – это печальный показатель Кривого Рога

В Кривом Роге Днепропетровской области зафиксировано наибольшее количество нарушений на местных выборах, которые прошли 25 октября, заявил в комментарии "24 каналу" председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
"Более 400 нарушений в одном городе – это печальный показатель Кривого Рога среди лидеров по всей стране. Большая разница между результатами экзит-поллов и между результатами подсчетов. Она создает подозрения, что есть манипуляция с подсчетом голосов", – сказал Фесенко.
Эксперт добавил, что на протяжении предвыборной кампании оппонентам нынешнего мэра постоянно угрожали, а поврежденные пакеты с бюллетенями и протоколами могут говорить о попытке фальсифицировать результаты голосования. В пользу версии о фальсификации говорят и значительные расхождения между данными экзит-поллов и результатами предварительного подсчета голосов, считает политолог. Он предположил, что таким образом мэр города Юрий Вилкул пытается не допустить второго тура и рассчитывает остаться у власти.
"Если результаты отличаются на несколько процентов, то это можно отнести к статистической погрешности. Как это происходит в Киеве, экзит-поллы демонстрировали, что действующий городской глава Виталий Кличко набирает 48%, а по результатам предварительных подсчетов – 50%. А когда эти показатели значительно отличаются, то это свидетельствует о вероятных манипуляциях с подсчетом голосов. Такое ощущение, что компания действующего мэра – господина Вилкула – пытается сохранить власть любым способом", – утверждает Владимир Фесенко.
О нарушениях заявили и в штабе кандидата от "Слуги народа" на пост городского головы Кривого Рога Дмитрия Шевчика. Его доверенное лицо Евгений Ковалев сообщил в комментарии телеканалу, что во время выборов были зафиксированы случаи голосования без установления личности избирателя, и не менее девяти участков передали поврежденные документы.
25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.