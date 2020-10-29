Фесенко о местных выборах: Более 400 нарушений в одном городе – это печальный показатель Кривого Рога

Оппонентам действующего городского головы Кривого Рога на протяжении предвыборной кампании угрожали, а сейчас, возможно, происходят попытки фальсифицировать результаты выборов во время подсчета голосов, заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

В Кривом Роге Днепропетровской области зафиксировано наибольшее количество нарушений на местных выборах, которые прошли 25 октября, заявил в комментарии "24 каналу" председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Более 400 нарушений в одном городе – это печальный показатель Кривого Рога среди лидеров по всей стране. Большая разница между результатами экзит-поллов и между результатами подсчетов. Она создает подозрения, что есть манипуляция с подсчетом голосов", – сказал Фесенко.

Эксперт добавил, что на протяжении предвыборной кампании оппонентам нынешнего мэра постоянно угрожали, а поврежденные пакеты с бюллетенями и протоколами могут говорить о попытке фальсифицировать результаты голосования. В пользу версии о фальсификации говорят и значительные расхождения между данными экзит-поллов и результатами предварительного подсчета голосов, считает политолог. Он предположил, что таким образом мэр города Юрий Вилкул пытается не допустить второго тура и рассчитывает остаться у власти.