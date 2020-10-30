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"Будут кадровые решения на уровне Офиса президента". Корниенко анонсировал увольнения по итогам местных выборов

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко не назвал фамилий чиновников, которые могут быть уволены по итогам местных выборов.

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Корниенко: Думаю, будут кадровые решения на уровне Офиса президента, глав областных и районных госадминистраций
Корниенко: Думаю, будут кадровые решения на уровне Офиса президента, глав областных и районных госадминистраций
Фото: Слуга Народу / Facebook

По итогам местных выборов не исключены увольнения в Офисе президента, областных и районных государственных администрациях. Об этом 29 октября заявил народный депутат от партии "Слуга народа", глава политической силы Александр Корниенко в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

“Это прерогатива Офиса президента, но из того, что мне известно, думаю, будут кадровые решения на уровне ОП, глав ОГА и РГА. Нас ждет укрупнение районов (из 400 станет 120), поэтому [увольнение глав РГА] – это природный процесс, но из этих 120 большинство будут новыми людьми. Потому что, к сожалению, есть много позорных случаев“, – сказал он, уточнив, что председатели райгосадминистраций “баллотировались от других партий, “сетки” строили, деньги раздавали“.

Также Корниенко не исключил, что региональные организации "Слуги народа" проведут кадровые чистки после анализа эффективности кампании на местных выборах. На уточняющий вопрос ведущей, будут ли кого-то выгонять из партии, нардеп ответил: "Да".

Имен партийцев и чиновников, которые могут быть уволены, он не назвал.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

27 октября "Украинская правда" со ссылкой на источник в команде президента сообщила, что первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова могут уволить из-за неудовлетворительной работы с главами облгосадминистраций и провала на местных выборах партии "Слуга народа".

Теги: выборы, депутаты, местные выборы, облсовет, Слуга народа, Александр Корниенко, партия
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