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СМИ выяснили, почему могут уволить первого замглавы Офиса президента Украины Трофимова

21 октября "Украинская правда" написала, что в Офисе президента Украины готовятся к увольнению первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова. Сегодня издание выяснило, что причиной увольнения может стать в том числе его неудовлетворительная работа с главами облгосадминистраций.

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О вероятном увольнении Трофимова СМИ уже писали
О вероятном увольнении Трофимова СМИ уже писали
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Первого заместителя главы Офиса президента Украины Сергея Трофимова могут уволить из-за неудовлетворительной работы с главами облгосадминистраций и провала на местных выборах партии "Слуга народа". Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в команде президента.

Другой собеседник издания рассказал, что это не единственная причина для увольнения. "Зеленскому стало известно о злоупотреблениях Трофимова по ГАСК (вероятно, имеется в виду Государственная архитектурно-строительная инспекция. – "ГОРДОН"). Решение о его увольнении было принято еще до местных выборов", – добавил он.

15 октября "Украинская правда" писала, что у Трофимова случился конфликт с главой ОП Андреем Ермаком. По данным СМИ, неприязнь между Ермаком и Трофимовым началась после интервью последнего основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, в котором замглавы ОПУ сказал, что готов возглавить офис, если предложит президент. Источники издания заявили, что Ермак отзывался об этом интервью "раздраженно и подчеркнуто с насмешкой".

Трофимов ранее работал исполнительным продюсером ООО "Студия "Квартал 95". В мае 2019 года после избрания Зеленского главой государства был назначен первым заместителем главы Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). Он занимал эту должность при первом главе офиса Зеленского Андрее Богдане и остался на ней после того, как Богдана сменил Ермак (он был назначен руководителем Офиса президента в феврале 2020 года).

Теги: Сергей Трофимов, увольнение, Офис президента Украины
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