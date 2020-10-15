У Ермака конфликт с Трофимовым, его будущее в Офисе президента "висит на волоске" – СМИ

По данным "Украинской правды", неприязнь главы Офиса президента Андрея Ермака к своему заместителю Сергею Трофимову началась после интервью последнего основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Трофимов тогда сказал, что готов возглавить ОПУ, если предложит президент Владимир Зеленский.

У руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака конфликт с его заместителем Сергеем Трофимовым. Об этом говорится в статье "Украинской правды", опубликованной 15 октября.

Трофимов – бывший исполнительный продюсер студии "Квартал 95", основателем и художественным руководителем которой был президент Владимир Зеленский. Издание отмечает, что он – "полностью человек Зеленского и давний друг семьи президента".

"Украинская правда" пишет, что неприязнь между Ермаком и Трофимовым началась после интервью последнего основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, в котором замглавы ОПУ сказал, что готов возглавить офис, если предложит президент. Источники издания заявили, что Ермак отзывался об этом интервью "раздраженно и подчеркнуто с насмешкой".

Еще одна претензия Ермака к Трофимову – провал региональной политики накануне местных выборов.

"Мне кажется, что первый заместитель, отвечающий за региональную политику, должен быть жестким, четко понимать функционал губернаторов. Потому что децентрализация сделала так, что на первый план вышли региональные общины, а губернаторы оказались на втором плане. Трофимов должен был усиливать губернаторов. То есть когда губер приезжает и говорит, что "вот у меня такая история", то Трофимов должен был быть на его стороне. Как я вижу, Трофимов самоустранился от этой проблемы. Губернаторы болтаются сами по себе, не совсем понимают свой функционал", – сказал "Украинской правде" советник Ермака Михаил Подоляк.

На вопрос, могут ли уволить Трофимова после местных выборов, которые состоятся 25 октября, Подоляк ответил, что оценку ему будут давать Зеленский и его помощник Сергей Шефир.

Ермак сказал "Украинской правде", что в ОПУ не готовятся к кадровым изменениям.

"Кадровые перестановки в Офисе президента Украины на сегодня не обсуждаются. Конечно, вы можете придумать любые другие варианты ответов, подписав их "источником во власти", как это часто бывало. Но на сегодня это так", – сказал он.

Вместе с тем, по данным источников "Украинской правды" в парламентской фракции "Слуга народа", Кабмине и ОПУ, будущее Трофимова в должности замглавы офиса "висит на волоске" и если бы не личные отношения с Зеленским, его бы уже давно не было в ОПУ.

Трофимов, комментируя материал "Украинской правды", подчеркнул в Telegram, что его назначил на должность Зеленский и только он может оценивать его работу.

"Я так понимаю, мы вступили в какую-то новую политическую эпоху, раз оценки руководителям ОП и их работе теперь раздает советник, который не так давно появился в офисе. Этак дойдет до того, что советники президентской канцелярии и страной начнут управлять... И еще. Очень жаль, что в столь непростое для страны время силы и энергия отдельных людей тратятся на внутренние войны и интриги, а не на преодоление внешних вызовов и укрепление позиций президента и Украины как государства", – написал он.

Трофимов ранее работал исполнительным продюсером ООО "Студия "Квартал 95". В мае 2019 года после избрания Зеленского главой государства был назначен первым заместителем главы Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). Он занимал эту должность при первом главе офиса Зеленского Андрее Богдане и остался на ней после того, как Богдана сменил Ермак (он был назначен руководителем Офиса президента в феврале 2020 года).

В июле 2020 года анонимные Telegram-каналы заявляли, что между Ермаком и Трофимовым есть конфликт. Тогда они заявили, что между ними нормальные отношения.