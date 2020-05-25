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Замглавы Офиса президента Трофимов: У Порошенко были выстроены международные связи. Не удивительно, что вопрос Коломойского сильно волновал послов

Первый замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов считает, что в ходе президентской кампании весной 2019 года тогдашний глава государства Петр Порошенко рассказывал иностранным послам о связи Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским.

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Трофимов отметил, что у Зеленского "есть отношения и диалог со всеми олигархами"
Трофимов отметил, что у Зеленского "есть отношения и диалог со всеми олигархами"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Всех президентов Украины традиционно "привязывали к какому-то олигарху", поэтому оппоненты акцентировали внимание на связи нынешнего президента Владимира Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал первый замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

Отвечая на реплику Гордона, что связь Зеленского с Коломойским перед президентскими выборами интересовала послов западных стран, Трофимов отметил: "У Петра Алексеевича [Порошенко] были выстроены достаточно хорошие, устойчивые международные связи. Поэтому не удивительно, что этот вопрос очень сильно волновал послов. Так сложилось, у нас такая общенациональная традиция – каждого президента привязывали к какому-то олигарху. Связан он с ним, не связан – тем не менее у каждого была особая связь со своим олигархом. И Петр Алексеевич на этапе избирательной кампании [прогнозировал] "доллар по 100", "гривна упала", "все пропало", "ПриватБанк" отдали"... Слава богу, не по 100 [грн] доллар…"

Чиновник отметил, что у Зеленского "есть отношения и диалог со всеми олигархами".

"Не общаться с такими людьми невозможно. Отношения он сам формирует. Но я точно понимаю, что он движим интересами развития страны и консолидации сил, если это возможно, если это рабочая конструкция. Формировать чей-то капитал он не будет", – добавил Трофимов.

Он уточнил, что с Коломойским у Зеленского "какие-то понятные взаимоотношения". "Они давние. Потому что мы работали на канале ["1+1"] и с каналом", – заявил замглавы ОП.

Замглавы Офиса президента Трофимов: Если президент предложит мне стать главой офиса – соглашусь. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Петр Порошенко, Украина, выборы, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Владимир Зеленский, олигархи, Сергей Трофимов, выборы президента Украины 2019
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