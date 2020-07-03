Ермак и Трофимов опубликовали общее селфи, чтобы доказать, что у них нет конфликта. Перед этим Джокер заявил, что они "самая недружелюбная пара" в ОПУ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и его первый заместитель Сергей Трофимов заявили, что со смехом восприняли заявления пранкера Джокера, будто у них конфликт.

Ермак и Трофимов утверждают, что у них хорошие отношения Фото: TROFiMOV / Telegram

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и его первый заместитель Сергей Трофимов утверждают, что у них нормальные отношения. Таким образом они отреагировали на информацию о конфликте, которая появилась в анонимных Telegram-каналах.

2 июля Ермак опубликовал общее селфи с Трофимовым в Facebook, а Трофимов – в Telegram.

"Фото, заряженное на сотрудничество. Природа настолько обновилась, что о нас с Сергеем начали писать анонимные Telegram-каналы. Прочитали несколько постов, сидя в кабинете, едва сдержали улыбку. Не читайте советских газет!" – подписал пост Ермак.

Он отметил, что они с Трофимовым – единая команда президента Владимира Зеленского, и призвал не пытаться их разделить, поскольку это бесполезно.

"Последнее время стал популярным у различного вида пранкеров. То приветы мне передают, то от моего имени мэрам угрожают, то хотят посеять смуту в ОП. Читали с Андреем переписку с псевдо-Бигусом, долго смеялись", – написал Трофимов.

1 июля пранкер Джокер сообщил в Telegram, что якобы пообщался с Трофимовым от имени журналиста Дениса Бигуса.

"Команда единомышленников на Банковой давно превратилась в бочку с крысами, поедающими друг друга. А если посыпать деньгами, так доберутся и до президента. Трофимов – Ермак – самая недружелюбная пара. О конфликте между ними было много слухов, но не было подтверждения. Пришлось пообщаться с одним из них", – сказано в сообщении.

В опубликованных Джокером скринах переписки один из собеседников, подписанный как Трофимов, жалуется, что его начальник "много сил тратит, чтобы устранить голос здравого разума".

Трофимов ранее работал исполнительным продюсером ООО "Студия "Квартал 95". В мае 2019 года после избрания Зеленского главой государства был назначен первым заместителем главы Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). Он занимал эту должность при первом главе офиса Зеленского Андрее Богдане и остался на ней после того, как Богдана сменил Ермак (он был назначен руководителем Офиса президента в феврале 2020 года).

В мае в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Трофимов сказал, что, если президент предложит стать главой офиса, он согласится.