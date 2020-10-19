Замглавы Офиса президента Трофимов женился. Венчание пары проходило в Свято-Пантелеймоновском монастыре. Фото

По словам первого заместителя главы Офиса президента Украины Сергея Трофимова, он обвенчался со своей избранницей Анастасией в Свято-Пантелеймоновском монастыре в Киеве. После венчания молодые отпраздновали создание семьи в "тесном кругу".

Первый заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Сергей Трофимов 19 октября в своем Telegram-канале обнародовал снимки, на которых он запечатлен во время церемонии венчания со своей избранницей Анастасией.

На обнародованных снимках Трофимов и его супруга запечатлены со спины.

"Вчера был долгий, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой – перед людьми и перед Богом. В этот день в Свято-Пантелеймоновском монастыре мы дали друг другу обет "всегда быть вместе в радости и горе", – подписал он публикацию.

По словам Трофимова, после венчания они с женой отметили создание семьи "в тесном кругу".

Трофимов подчеркнул, что намерен отпраздновать женитьбу в кругу друзей и знакомых после завершения карантина.

Трофимов ранее работал исполнительным продюсером ООО "Студия "Квартал 95". В мае 2019 года после избрания Зеленского главой государства был назначен первым заместителем главы Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента). Он занимал эту должность при первом главе офиса Зеленского Андрее Богдане и остался на ней после того, как Богдана сменил Ермак (он был назначен руководителем Офиса президента в феврале 2020 года).